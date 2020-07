Triumph présente son premier vélo électrique

Triumph vient de dévoiler son tout premier vélo électrique. Le « Trekker GT E-BIKE » arrive à point nommé dans cette période d’après confinement, où la priorité est donnée à un nouveau type de mobilité.

La star du moment

C’est LA star de l’après confinement, celui qui nous fait voyager hors des transports en commun, celui qui nous fait faire de l’exercice en nous sortant des bouchons : le vélo électrique ! Et la marque britannique Triumph, réputée pour ses modèles Old-School ou hors normes tel que la fabuleuse Rocket III GT que nous avons récemment essayé s’y met elle aussi.

La firme d’Hinckley vient en effet de dévoiler son premier vélo électrique. Un modèle néo-rétro qui propose un look à l’ancienne, équipé des dernières technologies en matière de propulsion électrique.

Équipé Shimano

Ainsi, ce « Trekker-GT » reçoit un groupe motopropulseur dernier cri fourni par la célèbre marque japonaise Shimano. Un équipement qui permet d’afficher une autonomie de 150 km par charge et qui dispose d’un couple de 60 Nm.

L’ensemble est constitué d’un moteur Shimano Steps E6100 et d’une batterie Shimano E8035 504Wh intégrés dans le cycle. Un assemblage subtilement effectué d’ailleurs, puisque d’extérieur, on ne distingue ni la batterie, ni le moteur.

Le design ne s’en retrouve que plus épuré et minimaliste.

Confortable et épuré

Le coloris est gris et noir mat, fidèle aux teintes emblématiques de la marque. La selle est un modèle ultra-confort Royal Vivo qui mettra vos postérieurs à l’abris des imperfections de la route et pour parfaire votre confort, le vélo est équipé d’une fourche télescopique à l’avant.

Haut de gamme

Le Trekker Gt se positionne clairement comme un vélo haut de gamme. Ses caractéristiques haut de gamme de série le confirment, avec un éclairage LED intégré, des garde-boue sur toute la longueur en finition noir mat, un porte-sacoche noirci, une béquille latérale et un antivol intégré ABUS proshield.

Les équipements de sécurité Triumph, dont l’antivol en U de 270 mm, la chaîne et la fixation au sol, ainsi que le kit de nettoyage Muc-off/Triumph, complètent la gamme d’accessoires de ce Trekker GT, premier modèle électrique de la marque.

Tarif : 3 250 euros

Crédit photo : Triumph©

Étiquettes : Triumph Trekker GT E-BIKE 2020