Ce mercredi 17 juin 2020 marque le cinquantième anniversaire du Range Rover. Sorti le 17 juin 1970, ce baroudeur d’exception s’impose toujours comme un tout-terrain hors-pair, même s’il s’est embourgeoisé. Pour l’occasion, Land Rover lance une série limitée à 1970 exemplaires de son 4X4, naturellement baptisée « Fifty ».

50 ans déjà

17 juin 1970 : le fabricant britannique Land Rover sort le Range Rover. Premier 4X4 de luxe, il a évolué depuis jusqu’à former une famille de véhicules de luxe qui s’articule autour des Range Rover Evoque, Range Rover Velar et Range Rover Sport. Une nature exclusive, un design intemporel, un très haut niveau de raffinement (sans cesse grandissant depuis 1970) et d’innovation technologique lui ont assuré la place de référence parmi tous les SUV de luxe.

Le premier

Le Range Rover a été, dès son lancement, le premier SUV équipé d’un système quatre roues motrices permanent, puis, en 1989, le premier 4 x 4 au monde à recevoir un freinage antiblocage ABS. Plus tard, en 1992, il fut le premier 4×4 équipé d’un contrôle de motricité électronique (ETC) et d’une suspension pneumatique à gestion électronique automatique, prodiguant au Range Rover d’exceptionnelles sensations qui ont fait sa renommée, sur route aussi bien qu’en dehors. Il fût également le premier véhicule exposé au Musée du Louvre, en 1971. En 2012, la toute dernière génération du Range Rover est la première au monde à bénéficier d’une structure légère tout aluminium qui le rend plus léger, plus rigide et plus efficace.

Une version que nous avions eu l’occasion d’essayer à sa sortie, sur les routes et chemins de ce beau Pays de Galles, dans une livrée noire et intérieur cuir rouge équipée du fabuleux moteur V8 de la marque. Un magnifique bébé de 2 300 kg qui affichait une puissance de 510 chevaux. Et il faut bien reconnaître que Land Rover a su créer cette alchimie très équilibrée entre luxe, puissance et capacités de franchissement.

Limité à 1 970 exemplaires

Pour célébrer les 50 ans du Range Rover, Land Rover commercialise une édition limitée à 1970 unités dans le monde, en référence à l’année de lancement du modèle et baptisée Range Rover Fifty.

Des coloris vintages ou contemporains

Le Range Rover Fifty est proposé dans 4 coloris : Carpathian Grey, Rossello Red, Aruba et Santorini Black. Trois coloris supplémentaires « vintage » spécifiques sont disponibles en quantité très limitée, trois couleurs « Héritage » mises au point par le département Special Vehicle Operations : Tuscan Blue, Bahama Gold et Davos White, trois teintes qui reprennent le nuancier Range Rover d’origine.

« 1 of 1970 »

Basé sur la finition Autobiography, la plus luxueuse, le Range Rover Fifty se distingue par de nombreux éléments spécifiques de couleur Auric Atlas ainsi que par deux nouveaux dessins pour les jantes de 22 pouces. Des marquages spécifiques portent l’inscription “Fifty”, dessinée par le Professeur Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer de Land Rover. Cette inscription figure à l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur, sur une plaque spécifique “1 of 1970” apposée sur la console centrale, sur les appuie-têtes, le tableau de bord et les seuils de porte lumineux.

Le Range Rover Fifty sera à la fois disponible sur les empattements standard et allongé. Une large gamme de motorisations sera proposée : essence, Diesel et même la version hybride rechargeable, P400e.

L’histoire du Range Rover

Aujourd’hui dans sa quatrième génération avec plus d’un million d’exemplaires vendus, le Range Rover se veut riche d’une histoire d’un demi-siècle, que nous vous proposons de découvrir.

L’histoire du Range Rover remonte avant 1970. Au milieu des années 60, dans la volonté de révolutionner le marché grandissant des 4×4 de loisirs, l’ingénieur en chef pour les nouveaux véhicules de la société Rover, Charles Spencer “Spen” King (qui était le neveu des fondateurs de Land Rover), élabora un plan pour associer le confort et le comportement routier d’une berline Rover aux capacités hors-piste d’une Land Rover.

Une œuvre exemplaire

L’étude d’un premier prototype de break sur un empattement de 100 pouces (2,54 mètres) débuta à la fin des années 60, le premier modèle étant dévoilé aux media du monde entier en 1970, sous les applaudissements de la critique. L’addition de ses atouts caractéristiques : confort exceptionnel sur autoroute, capacités de franchissement inégalable et même remorquage avec style et dans le confort, lui assura une popularité immédiate. Le Range Rover original “Classic” fut cité comme une “œuvre exemplaire de design industriel” quand il devint la première voiture à être exposée en 1971 au Louvre, le musée parisien mondialement renommé.

LE RANGE ROVER DE 1970

1ère génération

La première génération du Range Rover (1970-1996) était à l’origine seulement disponible en version deux-portes. Durant ses 26 ans de carrière, le Classic a continué d’évoluer avec l’introduction en 1981 de la version quatre-portes et en 1982 de la transmission automatique. Le premier Range Rover Diesel est né en 1986.

2ème génération

La seconde génération, connue sous le nom de P38A, est apparue en 1994, instantanément reconnaissable aux traits familiers de sa silhouette, le toit flottant, le capot à clapets, le très pratique hayon en deux parties et la ligne de caisse continue, qui se retrouvent encore aujourd’hui sur la version actuelle. Le modèle dévoilait aussi un habitacle plus luxueux encore sans compromis quant à son comportement routier ou ses capacités hors-piste. Il introduisait aussi une suspension sophistiquée à la garde au sol ajustable ainsi qu’un moteur Diesel 2,5 litres et des versions 3,9 litres et 4,6 litres du V8 essence, prodiguant des performances plus élevées que jamais.

3ème génération

Le Range Rover de troisième génération (2001-2012) a apporté de nombreuses améliorations par rapport à ses prédécesseurs durant ses onze ans de carrière. Les innovations d’ingénierie comprenaient le passage à une structure monocoque très rigide (qui remplaçait le traditionnel châssis en échelle) et des suspensions à roues indépendantes et ressorts pneumatiques interconnectés (à une époque où presque tous les 4×4 étaient dotés d’essieux rigides). L’habitacle était inspiré de celui des yachts de luxe, du mobilier chic et des fauteuils de classe affaires des avions, apportant plus d’espace et de luxe.

4ème génération

La nouvelle génération, quatrième et dernière en date, a fait ses débuts en 2012. C’est le premier SUV à présenter une construction légère tout aluminium, qui pèse jusqu’à 420 kilos de moins que le modèle précédent. Présentant en abondance de nouvelles innovations en matière de tout-terrain, comme les dispositifs automatiques Terrain Response™ 2 et All-Terrain Progress Control, il a évolué pour accueillir les efficaces motorisations Ingenium électrifiées, une version hybride rechargeable et des technologies innovantes d’info divertissement et de sécurité.

Depuis ces cinq dernières années, le sommet de la gamme est occupé par le Range Rover SV Autobiography, incarnant les versions les plus puissantes et les plus raffinées de l’histoire de Range Rover. Assemblés par le département Special Vehicle Operations (SVO) de Land Rover, ils offrent le choix entre le Range Rover SV Autobiography et le SV Autobiography Dynamic, qui se distinguent par leur puissant V8 et un habitacle à la finition d’une qualité exceptionnelle.

Le Range Rover en quelques dates

L’histoire du Range-Rover débute en 1967, 3 ans avant son lancement officiel. Depuis, ce sont plus d’un million d’exemplaires qui se sont vendus. Voici un coup d’œil rétrospectif dans le rétroviseur pour mieux connaître l’histoire du célèbre 4X4 britannique :

-1967 : Le 6 septembre, débute l’étude du premier prototype Range Rover, le “100-inch Station Wagon”

-1969 : Les prototypes arborent le nom de “Velar” pour masquer l’identité du Range Rover – un nom composé de lettres des marques “Alvis” et “Rover” et dérivé du mot latin “velare” qui signifie voiler ou dissimuler

-1970 : Le Range Rover deux-portes est lancé le 17 Juin – animé par un moteur V8 en alliage léger, il reçoit une transmission intégrale permanente et un freinage à quatre disques

-1971 : Le Range Rover, salué comme une “œuvre exemplaire de design industriel”, devient la première voiture jamais exposée au Musée du Louvre – le modèle de production trône dans l’entrée du musée tandis qu’une maquette à l’échelle ¼ est exposée à l’intérieur

-1971 : Le Range Rover reçoit le prix Dewar de la part du Royal Automobile Club (RAC), décerné pour sa remarquable réussite technique

-1972 : Le Range Rover est le premier véhicule à traverser le continent américain, y compris le « Darién Gap”, une expédition de 29 000 kilomètres menée par l’Armée Britannique en 99 jours pour couvrir 400 kilomètres de jungle dense

-1974 : Le Range Rover accomplit la traversée du Désert du Sahara d’Est en Ouest – 12 000 kilomètres en 100 jours

-1977 : Un Range Rover préparé remporte la catégorie 4×4 dans le Marathon Londres-Sydney, course éreintante de 30,000 km et plus long rallye de vitesse jamais organisé

-1979 : Un Range Rover spécialement préparé remporte la première édition du rallye Paris-Dakar (un Range Rover gagnera à nouveau en 1981)

-1981 : Le premier modèle quatre-portes est lancé – il est basé sur une transformation du carrossier suisse Monteverdi

-1981 : La marque émet une première série limitée du Range Rover, baptisée “In Vogue”. Elle marque l’évolution du Range Rover en véhicule de luxe ; le nom de Vogue sera plus tard adopté sur les versions haut-de-gamme

-1982 : La production du Range Rover atteint les 100 000 exemplaires

-1982 : Une option transmission automatique est proposée

-1982 : Un Range Rover, spécialement commandé pour l’occasion, est réalisé pour la visite du Pape au Royaume-Uni

-1983 : Début de la boîte manuelle cinq-rapports Range Rover

-1984 : Suite au succès du “In Vogue” LE, le Range Rover Vogue devient le haut de gamme

-1985 : Le Range Rover Diesel “Beaver Bullet” bat 27 records de vitesse, y compris celui d’une vitesse moyenne supérieure à 100 mph (161 km/h) durant 24 heures pour un moteur Diesel

-1986 : Le premier Range Rover Diesel est présenté, avec un moteur 2,4 litres VM suralimenté. Un spoiler avant apparaît sur toutes les versions excepté les Turbo Diesel

-1987 : Le Range Rover fait ses débuts en Amérique du Nord

-1988 : Une boîte transfert Borg-Warner, commandée par chaîne et associée à un visco-coupleur sur le différentiel central, est intégrée à la transmission du Range Rover, améliorant significativement le raffinement du véhicule et sa crédibilité dans le monde du luxe

-1989 : Le Range Rover est le premier 4×4 au monde à recevoir le freinage anti-blocage ABS, un système conçu pour une performance optimale à la fois sur route et en tout-terrain

-1989 : Une caravane de Range Rover préparés pour l’expédition traverse la partie la plus exigeante du Continental Drive dans le Colorado, aux États-Unis, où Land Rover inaugure la route du “Great Divide”

-1990 : La série limitée à 200 exemplaires CSK – d’après les initiales de Charles Spencer King (Spen), Chief Designer de Range Rover – marque la fin de production du Range Rover deux-portes

-1992 : Le Range Rover Classic est le premier 4×4 au monde à recevoir un contrôle de motricité électronique (ETC) et une suspension pneumatique à gestion électronique automatique : deux premières mondiales !

-1992 : La version LSE à empattement long (LWB), est lancée (elle sera connue sous le nom de County LWB aux États-Unis). Présentation et premiers essais ont lieu au Maroc pour démontrer l’efficacité de la suspension pneumatique à gestion électronique automatique

-1993 : L’appellation Autobiography est annoncée au London Motor Show (livrée aux clients en 1994), pour une série limitée à 25 exemplaires

-1994 : Lancement de la deuxième génération de Range Rover (P38A) avec un châssis à empattement long, une carrosserie semi-monocoque restylée et une suspension pneumatique améliorée

-1996 : Le Range Rover Classic tire sa révérence après une production totale de 317 615 exemplaires (sa production a continué deux ans en parallèle à celle du P38A)

-1999 : Land Rover crée le plus luxueux des Range Rover, avec la série limitée Range Rover Linley, inspirée par le designer de mobilier de luxe Lord Linley – dix voitures seulement seront produites, au prix de 100 000 £

-2001 : Lancement de la troisième génération de Range Rover (L322) avec quatre roues indépendantes et ressorts pneumatiques, mise en valeur par un essai organisé sur l’ancienne base aérienne militaire de Kinloss, à Skibo et sur le domaine de Novar

-2002 : Le 500 000e Range Rover sort de l’usine de Solihull

-2005 : Introduction des V8 essence 4,4 litres et 4,2 litres suralimenté

-2005 : Lancement d’une seconde gamme de modèles : le Range Rover Sport

-2006 : Introduction du système Terrain Response® et du TDV8 Diesel sur le Range Rover

-2009 : Le Range Rover reçoit les nouveaux moteurs essence LR-V8 5 litres and 5 litres suralimenté et, première mondiale, le système Adaptive Dynamics qui optimise en continu le roulis et le comportement

-2010 : Le Range Rover célèbre son 40e anniversaire

-2010 : Lancement d’une troisième gamme de modèles : le Range Rover Evoque. Il crée un nouveau segment de marché, celui des SUV compacts de luxe

-2011 : Levée de voile pour le Range Rover Autobiography Ultimate Edition

-2011 : Le nouveau moteur LR-TDV8 de 4,4 litres et 313 chevaux apparaît sur le Range Rover, permettant une réduction de 14% des émissions de CO2 et abaissant les consommations de 18,5 %

-2012 : Lancement de la quatrième génération de Range Rover (L405) le 6 Septembre à la Royal Ballet School de Londres. C’est le premier SUV entièrement construit en aluminium

-2013 : Range Rover présente le V6 essence 3 litres suralimenté de 340 chevaux

-2013 : Lancement de la deuxième génération du Range Rover Sport (L494)

-2013 : Des prototypes du Range Rover hybride entreprennent l’épique Route de la Soie vers l’Inde, un voyage de 16 000 kilomètres depuis Solihull jusqu’à Mumbai en guise de test de mise au point final

-2013 : Le premier Range Rover à empattement long depuis vingt ans est lancé, en même temps qu’une série spécifique et exclusive : le Range Rover Autobiography Black

-2014 : Une flotte de Range Rover accompagnée d’un Range Rover Classic parcourt près de 1 600 kilomètres sur une partie de l’ancienne route du Great Divide, au Colorado, pour commémorer les 25 ans de cette expédition

-2014 : Le Range Rover hybride à empattement long fait ses débuts mondiaux en Chine

-2014 : Le Range Rover ainsi que le Range Rover Sport adoptent en première mondiale le système All-Terrain Progress Control (ATPC) ainsi que l’affichage tête haute

-2015 : 21e anniversaire de l’appellation Autobiography : le sommet de la gamme Range Rover

-2015 : Le plus puissant des Range Rover de série fait ses débuts au Salon Automobile de New York : le Range Rover SV Autobiography dispose d’un V8 suralimenté de 550 chevaux et célèbre les 21 ans de l’appellation Autobiography

-2015 : Le six-millionième véhicule produit par Land Rover est un Range Rover Long Wheel base Vogue SE et il célèbre aussi les 45 ans du Range Rover

-2015 : Un Range Rover de parade officielle à propulsion hybride est utilisé pour la première fois par Sa Majesté La Reine, en remplacement du précédent Range Rover de parade officielle, en service depuis 2002

-2015 : Un Range Rover franchit un pont de papier spécialement érigé à Suzhou en Chine ; d’une longueur de cinq mètres, ce pont est construit sans aucune colle ni fixations

-2016 : Un Range Rover Autobiography remorque la fusée Virgin Galactic SpaceShipTwo lors de sa présentation et de son baptême sur le spatiodrome de Mojave, en Californie

-2016 : Lancement du Advanced Tow Assist (assistance au remorquage) et de l’Intelligent Speed Limiter (limiteur de vitesse adaptatif)

-2017 : Le Range Rover SV Autobiography Dynamic apparaît : un Range Rover davantage dédié au conducteur, abaissé de huit millimètres et doté du puissant V8 5 litres suralimenté de 550 chevaux

-2017 : Land Rover Classic présente “Range Rover Reborn”, un nouveau programme qui permet d’acheter un Range Rover deux–portes d’origine directement auprès de la marque qui l’a construit

-2017 : Le Range Rover Sentinel est présenté, basé sur la version Autobiography mais prévu pour soutenir le tir de balles incendiaires 7.62 à haute vélocité (la dernière version a été présentée en 2019)

-2017 : Lancement d’une quatrième gamme de modèles : le Range Rover Velar

-2017 : Le Range Rover P400e PHEV est dévoilé au London Design Museum

-2017 : Le Range Rover SV Autobiography à empattement long est présenté au Salon Automobile de Los Angeles ; il est disponible avec la nouvelle motorisation PHEV ainsi qu’avec un V8 essence suralimenté porté à 565 chevaux

-2018 : Un nouveau V6 Diesel 3 litres biturbo de 275 chevaux remplace le TDV6 3 litres

-2018 : Lancement de la deuxième génération du Range Rover Evoque

-2020 : Le Range Rover reçoit le six-cylindres en ligne 3 litres essence Ingenium et la motorisation MHEV, tandis qu’apparaît la série limitée Range Rover Fifty

Les Premières Mondiales du Range Rover

Le Range Rover est à l’origine de nombreuses grandes Premières. Les heureux propriétaires du modèle seront certainement intéressés par son palmarès, qui a débuté en 1971, au Musée du Louvre, à Paris.

-1971 : Le Range Rover est le premier véhicule jamais exposé au Musée du Louvre

-1972 : Le Range Rover est le premier véhicule à traverser le “Darién Gap”

-1979 : Un Range Rover spécialement préparé remporte la première édition du Rallye Paris-Dakar

-1985 : Le Range Rover Diesel “Beaver Bullet” établit 27 records de vitesse

-1989 : Le Range Rover est le premier 4×4 au monde à recevoir un freinage ABS

-1992 : Le Range Rover est le premier 4×4 au monde à recevoir un contrôle de motricité électronique (ETC)

-1992 : Le Range Rover est le premier 4×4 au monde à recevoir une suspension pneumatique à gestion électronique

-2009 : Le Range Rover est le premier 4×4 au monde à recevoir le système Adaptive Dynamics qui optimise en continu le roulis et le comportement

-2012 : La 4e génération du Range Rover est le premier SUV au monde entièrement en aluminium

-2014 : Le All-Terrain Progress Control (ATPC) fait ses débuts mondiaux sur les Range Rover et Range Rover Sport

Expéditions et records du Range Rover

-1971 : Première victoire sportive d’un Range Rover à la course de côte de Llangollen

-1972 : Une équipe de l’Armée Britannique, sous les ordres du Major John Blashford-Snell, démontre les capacités en tout-terrain du Range Rover en emmenant deux voitures depuis le Nord de l’Alaska jusqu’à l’extrême Sud de l’Argentine, traversant le redoutable “Darién Gap”, forêt dense et marécages qui défendent le passage de l’Amérique Centrale à l’Amérique du Sud

-1974 : Le Range Rover réussit la traversée d’Ouest en Est du Désert du Sahara ; 12 000 kilomètres en 100 jours

-1977 : Un Range Rover préparé remporte la catégorie 4×4 dans le Marathon Londres-Sydney, une course éreintante de 30,000 km et le plus long rallye de vitesse jamais organisé

-1979/81 : Un Range Rover spécialement préparé remporte la première édition du rallye Paris-Dakar (un Range Rover gagnera à nouveau en 1981)

-1985 : Le Range Rover Diesel “Beaver Bullet” abat 27 records de vitesse, y compris une moyenne supérieure à 100 mph (161 km/h) durant 24 heures

-1980 : La fameuse compétition du Camel Trophy des années 80 et 90 voit des Range Rover, des Land Rover Série III, des Defenders, des Discovery et Freelander disputer “les Jeux Olympiques du 4×4”. Depuis l’Amazonie jusqu’à l’Extrême-Orient, l’Australie, l’Afrique et la Sibérie, le Camel Trophy évolue depuis la pure épreuve de conduite jusqu’à un challenge d’endurance pour les hommes, avec des épreuves de kayak, de mountain bike et des sports aquatiques. 1981 (Sumatra) ; 1982 (Papouasie Nouvelle Guinée) ; 1987 (Madagascar – modèles Diesel)

-1989 : Le Range Rover est le premier 4×4 au monde à recevoir le freinage anti-blocage ABS, un système conçu pour une performance optimale à la fois sur route et hors-piste

-2003 : Le Challenge G4 voit s’opposer des équipes dans une aventure globale extrême. Associant la conduite 4×4 la plus exigeante, la pratique de sports extrêmes à des stratégies très élaborées, les concurrents disputent des étapes de quatre semaines qui couvrent New York et la Côte Est, l’Afrique du Sud, l’Ouest australien et l’Ouest sauvage américain

-2006 : Pour le second Challenge G4, les concurrents parcourent des milliers de kilomètres, à travers quatre pays et deux continents : Thaïlande, Laos, Brésil et Bolivie, en soutien à la Fédération International des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge (IFRC)

-2013 : Des prototypes du Range Rover hybride entreprennent l’épique Route de la Soie à destination de l’Inde, un voyage de 16 000 kilomètres depuis Solihull jusqu’à Mumbai en guise de test de mise au point final

-2014 : Une flotte de Range Rover accompagnée d’un Range Rover Classic parcourt près de 1600 kilomètres sur une partie de l’ancienne route du Great Divide, au Colorado, pour commémorer les 25 ans de cette expédition

Une vidéo pour voyager dans le temps

À l’occasion des 50 ans du Range Rover, Land Rover présente une vidéo rétrospective du modèle, au travers de grands événements qui ont ponctué les décennies 70 à 2010. Du premier prototype Range Rover de 1967 à l’éclipse totale de soleil en 2017, en passant par le premier homme sur la lune en 1969, l’explosion du mouvement Punk en 1977, la chute du mur de Berlin en 1989 où l’invention d’Internet par le britannique Tim Berners-Lee (devenu Sir depuis), vous découvrirez le Range Rover se transformer au fil des années :

Crédit photo & vidéo : Land Rover©

