Mis en attente en raison du confinement, le projet de compilation « Génération Top 50 » se concrétise enfin. Avec la réouverture des magasins de musique, vous pouvez désormais et depuis quelques jours retrouver vos stars préférées des années 80.

Elle est arrivée dans les bacs, la compil’ « Génération Top 50 » ! Monsieur Vintage vous présente le coffret officiel « Génération Top 50 », sorti il y a quelques jours en partenariat avec Europe 1 !

Les 100 plus grands tubes

Plongez au cœur de la rétrospective du « Top 50 », l’émission officielle des charts français ! Redécouvrez dans ce coffret 5CD les 100 plus grands tubes s’étant hissés au sommet du classement. Retrouvez Images, Sabrina, Les Rita Mitsouko, Desireless, Stéphanie, Jean-Pierre Mader, Tina Charles, Début De Soirée, Philippe Lafontaine, Lio, Partenaire Particulier, Gérard Blanc…

La compilation est disponible en coffret 5 CD, en disque double vinyle ou sur les plateformes de musique Deezer, Apple music, iTunes Store, Amazon music et Fnac.

GÉNÉRATION TOP 50 – LISTE DES MORCEAUX

CD 1

01 P. Lion Dream

02 Gold Capitaine Abandonné

03 Sabrina Boys (Summertime Love)

04 Cookie Dingler Femme Libérée

05 Murray Head One Night In Bangkok

06 Les Rita Mitsouko Marcia Baila

07 Snap! Rhythm Is A Dancer

08 Partenaire Particulier Partenaire Particulier

09 Images Les Demons De Minuit

10 Avalanche Johnny, Johnny Come Home

11 Laroche Valmont T’as Le Look, Coco

12 M.C.Miker “G” & Deejay Sven Holiday Rap

13 Lio Les Brunes Comptent Pas Pour Des Prunes

14 OFF Electrica Salsa

15 Jean-Jacques Lafon Le Géant De Papier

16 Evelyn Thomas High Energy

17 Caroline Legrand J’aurais Voulu Te Dire

18 Sandy J’ai Faim De Toi

19 Bananarama Venus

20 Kazero Thaï Na Na

CD 2

01 Desireless Voyage Voyage

02 Tina Charles I Love To Love

03 Stéphanie Ouragan

04 Demis Roussos Quand Je T’aime

05 Century Lover Why

06 Caroline Loeb C’est La Ouate

07 Moon Ray Comanchero

08 La Compagnie Créole Le Bal Masque

09 Karoline Kruger You Call It Love

10 Thierry Pastor Sur Des Musiques Noires

11 Finzy Kontini Cha Cha Cha

12 Blues Trottoir Un Soir De Pluie

13 Jive Bunny & The Mixmasters Swing The Mood

14 Bill Baxter Embrasse-Moi Idiot !

15 Magazine 60 Don Quichotte (No Estan Aqui)

16 Lova Moor Et Je Danse

17 Les Coco Girls Ce Mec Est Too Much

18 Charles D. Lewis Soca Dance

19 Philippe Lafontaine Coeur De Loup

20 Kylie Minogue Locomotion

CD 3

01 Début De Soirée Nuit De Folie

02 Stevie B Because I Love You (The Postman Song)

03 Pacifique Quand Tu Serres Mon Corps

04 Marie Myriam Tout Est Pardonné

05 George Kranz Din Daa Daa

06 Buzy Body Physical

07 Rozalla Everybody’s Free (To Feel Good)

08 Francis Lalanne On Se Retrouvera (B.O.F. «Le Passage»)

09 Monte Kristo The Girl Of Lucifer

10 C. Jérôme Et Tu Danses Avec Lui

11 The Rembrandts Just The Way It Is, Baby

12 Confetti’s The Sound Of C

13 Jimmy Somerville Feat. June Miles Kingston Comment Te Dire Adieu

14 Paco Amor De Mis Amores (La Foule)

15 Christine Roques Premiers Frissons D’amour

16 Citizen’s Shanana

17 Topo & Roby Under The Ice

18 Patsy Liverpool

19 Willy DeVille Hey Joe

20 Regg’Lyss Mets De L’huile

CD 4

01 Jean-Pierre Mader Macumba

02 Village People Megamix

03 Chantal Goya Snoopy

04 Jean-Pierre François Je Te Survivrai

05 Scotch Take Me Up

06 Herbert Leonard Puissance Et Gloire

07 Jakie Quartz Vivre Ailleurs

08 Ben E. King Stand By Me

09 Philippe Cataldo Les Divas Du Dancing

10 Annabelle Fuis Lawrence D’Arabie

11 Denis Azor Ala Li La (Le Sega)

12 Dennis’ Twist Tu Dis Que Tu L’m

13 Tanita Tikaram Twist In My Sobriety

14 Muriel Dacq Tropique

15 Kassav’ Sye Bwa

16 Viktor Lazlo Canoe Rose

17 Eartha Kitt This Is My Life

18 Tony McKenzie Lolita

19 Dana Dawson Ready To Follow You

20 Jason Donovan Too Many Broken Hearts

CD 5

01 Robin S Luv 4 Luv

02 Leopold Nord Et Vous C’est L’amour

03 Gérard Blanc Une Autre Histoire

04 Kazino Around My Dream

05 Bassline Boys On Se Calme !

06 Les Avions Nuit Sauvage

07 Lune De Miel Paradise Mi Amor

08 Noe Willer Toi, Femme Publique

09 Footbrothers Il Suffit D’un Ou Deux Excités

10 Charlie Makes The Cook Boys And Girls

11 Corynne Charby Pile Ou Face

12 Nina Simone My Baby Just Cares For Me

13 Ray Charles & Dee Dee Bridgewater Precious Thing

14 Nacash Elle Imagine

15 Elmer Food Beat Daniela

16 Imagination Megamix (Long Version)

17 Bezu Et La Classe La Queuleuleu

18 Blossom Child I Pray

19 Les Calamités Vélomoteur

20 Pin-Occhio Pinocchio

