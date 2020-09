Essai scooter : Kawasaki J300, un maxi-scooter épatant

Une fois n’est pas coutume, nous avons décidé d’essayer le premier et unique scooter du fabricant japonais Kawasaki baptisé J300 et sorti en 2014. Une entorse à notre goût prononcé pour la mythique Vespa qui n’a pas à rougir équipée de sa nouvelle motorisation 300 cm3, face au deux-roues nippon, mais force est de constater que ce J300 envoie du bois et reste aussi dynamique qu’au premier jour.

Jusqu’au début de l’année 2014, Kawasaki était le seul constructeur japonais dépourvu de scooter. Pour remédier à cette absence, le fabricant s’était alors allié à Kymco afin de sortir son premier modèle (sur base du Dink Street 300 ABS), que nous avions essayé à sa sortie.

Six ans après, le J300 reste le même et affiche toujours une dynamique intéressante pour un scooter de cette cylindrée. Les accélérations sont franches, puissantes, rassurantes et la vitesse maximale compteur monte toujours jusqu’à 160 km/h, un point important quand il s’agit d’envisager de longues distances à son bord et/ou de dépasser en toute sécurité.

La selle est toujours aussi accueillante et large, tant pour le pilote que pour le passager, confortablement installé à l’arrière. La position au guidon surprend un peu au début en tout cas pour celles et ceux qui, comme moi, sont habitués aux Vespa et à leur plancher situé plus bas. Sur le J300, le plancher séparé par un tunnel est situé assez haut et par conséquent les genoux remontent bien haut, mais ce n’est pas gênant et on s’y habitue très vite.

Le compteur, complet, donne toutes les informations nécessaires aux virées longues distances : compte-tours et compteur de vitesse à aiguilles, écran LCD, deux trips partiels, indicateur de maintenance, horloge, jauge à essence, température du moteur.

L’amortissement est correct mais un peu rigide, en sachant qu’il est assuré à l’arrière par un double amortisseurs avec précharge réglable sur 5 positions. À noter que le passager dispose de deux barres de maintien très pratiques, pour rester bien accroché à la selle.

Sous la selle, on peut placer un casque intégral et un porte document format A4, pour ranger les affaires du passager, il faudra donc prévoir un top case (retiré du catalogue Kawasaki pour le moment, en raison d’un problème d’homologation, mais vous pouvez en trouver chez les accessoiristes).

Le freinage est toujours aussi bon, assuré par un disque de 260 mm à l’avant et un autre de 240 mm à l’arrière. Vif et vraiment dynamique, le J300 se place en tête de la cylindrée pour ce qui est de la nervosité et de la vitesse maximale, le tout dans un confort et une tenue de route impeccables.

La double optique sur l’avant assure un bon éclairage permettant de bien voir et d’être vu, avec des feux à LED à l’arrière, dont le design s’inspire directement de la série Z Kawasaki. Le look d’ensemble est résolument moderne et sportif.

Côté autonomie, le J300 peut parcourir une moyenne de 300 km avec un plein, soit une consommation moyenne de 4 litres aux 100 km. Le plein se fait via la petite porte située face à la selle, sous le guidon.

À gauche du guidon, on trouve une boîte de rangement pratique et étanche pour ranger quelques bricoles, un vide poches qui se ferme manuellement à l’aide d’un bouton à tourner. Le contacteur dispose d’un système antivol qui bloque la colonne la colonne de direction pour dissuader les voleurs, à ouvrir avec le revers de la clef de contact.

Le J300 est doté d’une béquille latérale et une autre centrale.

FICHE TECHNIQUE KAWASAKI J300

Moteur monocylindre 4 temps à refroidissement liquide

Cylindrée 299 cm3

Distribution arbre à cames en tête 4 soupapes

Alimentation injection

Démarrage électrique

Puissance 28 chevaux à 8 000 tr/mn

Couple maximal 28,4 Nm à 6 500 tr/mn

Transmission transmission à variation continue

Entraînement final courroie

Freins avant 1 disque « pétales » 260 mm étrier à double pistons – ABS

Freins arrière 1 disque « pétales » 240 mm étrier à double pistons – ABS

Suspension avant fourche télescopique de 37 mm

Suspension arrière double amortisseurs avec précharge réglable sur 5 positions

Pneu avant 120/80/14

Pneu arrière 150/70/13

Garde au sol 14,5 cm

Réservoir 13 litres

Hauteur de selle 77,5 cm

Poids avec pleins 191 kg

Prix 5 449 euros

GALERIE PHOTOS

Crédit photo : Mathis Pillon-Sénart©

