Super Soco propose une édition limitée TC MAX PRO

La marque australienne de motos électriques Super Soco présente une édition limitée de sa TC MAX, que nous avions essayée l’année dernière (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien). Baptisée TC MAX PRO, cette machine est vendue 3 990 euros, pour un prix catalogue de 4 890 euros sur son équivalent 2020.

Nouveauté : la TC MAX PRO

Super Soco propose une édition limitée de la TC MAX, baptisée TC MAX PRO. Cette moto électrique est une TC MAX 2020 avec les performances du modèle 2019 affichée au prix de 3990 €TTC, (au lieu de 4890 € TTC pour son équivalent 2020).

Ajoutez à cela les primes écologiques allant jusqu’à 2 400€ de réduction en fonction de votre éligibilité, et vous obtenez un tarif vraiment attractif pour qui veut acquérir un deux-roues électrique au look néo-rétro.

Une édition limitée

Cette version spéciale de la Super Soco TC MAX sera limitée à 112 exemplaires, pour la France. Autant dire qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.

De nouveaux carénages

Cette Super Soco TC MAX PRO se différencie des carénages noir et gris de l’habituelle TC MAX. Ici, le bleu, le gris et le rouge règnent. Des liserés sillonnent les flancs de la moto et le compartiment de la batterie.

Sous le capot

Cette TC MAX édition limitée dispose donc de capacités strictement identiques à la TC MAX 2019 : 85 km/h de vitesse maximale, de 60 à 140 km d’autonomie maximale, 180 Nm de couple, etc. Fiche technique détaillée ici. Elle est équipée de roues à bâton et du chargeur standard

Étiquettes : Motos électriques