Une nuit en Land Rover Defender pour 149 euros

Pour célébrer la sortie du nouveau Land Rover Defender et pour répondre aux envies de voyages locaux des Français, Booking.com et Land Rover se sont associés pour permettre aux voyageurs de réserver un week-end inoubliable en France, disponible en exclusivité sur Booking.com.

Booking.com et Land Rover proposent un programme pour le moins original à l’occasion de la sortie du nouveau Defender. Au programme : une nuit dans le Nouveau Land Rover Defender, entièrement équipé et doté d’une tente de toit, après avoir partagé un dîner avec l’explorateur Alban Michon.

Alban Michon pour guide

Booking.com et Land Rover France ont uni leurs forces afin de proposer une expérience unique aux voyageurs français. Ces derniers pourront en effet profiter d’un week-end au volant du dernier Land Rover Defender, équipé d’une tente de toit. Et cerise sur le gâteau, ils seront accompagnés par Alban Michon, explorateur des régions polaires et plongeur de l’extrême, qui leur révélera les secrets de la conduite en tout-terrain.

Des voyages plus courts

Suite à la situation inédite des derniers mois, les Français ont voyagé plus près de chez eux cet été. Ils ont ainsi parcouru en moyenne 549 km par réservation en 2020, contre 1 373 km en 2019[1]. En revanche, ces séjours plus courts leur ont permis d’explorer leur pays, et de (re)découvrir des pépites plus près de chez eux. Pour profiter pleinement de leur escapade locale, ces voyageurs ne pouvaient rêver mieux qu’une voiture répondant à tous les besoins des amateurs de road trips, équipée notamment de sa propre couchette surélevée.

S’étirant sur plus de 1 000 km du nord au sud, la France offre d’innombrables possibilités de road trips et d’aventures. Des côtes bretonnes sauvages aux sommets alpins enneigés, sans oublier les forêts enchantées du Morvan, tout le monde y trouve son bonheur. Et ce ne sont pas les 68 % de Français qui envisagent de voyager pour le plaisir dans leur pays d’ici la fin de l’année qui vous diront le contraire.

Comme 37 % des voyageurs français indiquent vouloir passer du temps dans la nature lors d’un prochain séjour, cette expérience à bord du Land Rover Defender va donner un coup d’accélérateur à leurs projets. L’aventure commencera à Rocamadour, au cœur de la vallée de la Dordogne, où les heureux clients seront accueillis par Alban Michon, qui les initiera à la conduite tout-terrain dans de superbes paysages pendant 2 heures.

Aventure et découverte

Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Les voyageurs passeront la soirée avec Alban, ambassadeur Land Rover, qui leur proposera un dîner (lyophilisé bien sûr) et leur transmettra plusieurs techniques de survie et de camping sauvage. Il leur racontera également d’incroyables histoires vécues lors de ses nombreux périples. Enfin, le dimanche, après avoir passé la nuit sous les étoiles dans leur tente de toit, les voyageurs pourront profiter des merveilles naturelles et historiques de la région. Ils exploreront le parc naturel des Causses du Quercy à leur guise, par exemple.

Plongeur professionnel depuis plus de 30 ans, Alban Michon est aussi un explorateur et un expert de l’Arctique. Il a réalisé plusieurs expéditions au pôle Nord, au Groenland et en Mongolie. Cet aventurier a notamment mené à bien une expédition dans l’Arctique en 2018, en passant par le redoutable passage du Nord-Ouest, totalement seul pendant 62 jours, sous des températures atteignant les -55°C.





À partir du 24 octobre 2020

Cette expérience sera ouverte à la réservation le 24 octobre à partir de 10h00 (heure d’Europe centrale), pour un séjour de 1 nuit du 31 octobre au 1er novembre, et sera proposée sur la base du premier arrivé, premier servi. Deux personnes peuvent dormir confortablement dans la tente de toit, et le Defender peut accueillir jusqu’à 5 passagers.

C’est une opportunité originale de parcourir les magnifiques campagnes de France et de vivre une aventure unique au volant du nouveau Defender.

149 euros la nuit

Il faudra être rapide car cette expérience est proposée au tarif incroyable de 149 EUR la nuit dans la tente de toit comprise. En outre, l’expérience comprend un kit de camping incluant 2 chaises, une table et une glacière électrique.

