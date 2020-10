Des Porsche Taycan vintage pour les 50 ans de la victoire au Mans

À l’occasion des 50 ans de la première victoire de Porsche au classement général de la mythique épreuve mancelle, le Porsche Experience Center Le Mans (PEC Le Mans) a rendu un vibrant hommage aux célèbres livrées « Salzburg » et « Psychedelic » en les reprenant sur deux Taycan.

1970 : trio gagnant pour Porsche

En 1970, les 917 « Salzburg » et « Psychedelic » ont terminé les 24 Heures du Mans sur les deux premières marches du podium. Au terme de 343 tours, après avoir parcouru 4607,81 kilomètres, Hans Herrmann et Richard Attwood franchissent en vainqueurs la ligne d’arrivée : la Porsche 917 « courte queue » (KH) de l’écurie Porsche KG Salzburg floquée du numéro 23 et arborant le rouge et blanc, couleurs de l’Autriche, entre dans la légende. Cette même année, la 917 LH n°3 au savant mélange de violine, vert pomme et blanc inspiré du monde de la mode, menée par Gérard Larousse et Willy Kauhsen, monte sur la seconde place du podium. La Porsche 908/02 pilotée par Rudi Lins et Helmut Marko complète le podium.

Le Porsche Experience Center Le Mans invite le grand public à venir découvrir ces deux Taycan aux couleurs des 917 victorieuses dès aujourd’hui.

Parmi les nombreuses expériences de pilotage proposées, le Porsche Experience Center Le Mans offre l’opportunité à tout acheteur d’une Porsche neuve de réaliser un Programme Porsche Experience (PPE) afin de faire découvrir tout le potentiel de leur future sportive. Dans ce cadre, les clients Taycan, au même titre que tout client Porsche, sont invités à vivre une expérience sur circuit avec un véhicule similaire à celui commandé, qui peut être un de ces deux Taycan décorés « Salzburg » et « Psychedelic ».

Configurations et baptêmes

De plus, un conseiller Porsche présent sur place lors de ce programme peut également renseigner les clients et affiner avec eux la configuration de leur future Porsche. En 2019, ce sont près de 800 clients Porsche qui ont pu vivre l’expérience PPE au Mans. Au-delà de ce programme, le Porsche Experience Center propose également aux particuliers de réaliser des baptêmes de piste en Taycan en passager d’un pilote-instructeur.

Étiquettes : porsche