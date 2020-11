La Fiat Panda fête ses 40 ans avec l’arrivée d’un nouveau modèle

Fiat présente la nouvelle Panda modèle 2021. Une quatrième génération qui arrive pour célébrer les 40 ans de la petite berline sortie au début de l’année 1980.

40 ans déjà

La Fiat Panda est sortie au début de l’année 1980. Une première version qui s’est déclinée en trois séries, jusqu’en septembre 2003, avant d’être remplacée par la Panda II le 1er octobre 2003, elle-même renouvelée par la Panda III en janvier 2012.

Une version électrique et baptisée « Elettra » fût même commercialisée entre 1990 et 1998, faisant de la Panda la première auto électrique produite de série en Europe.

Pour marquer les 40 ans du modèle, Fiat renouvelle son icône fonctionnelle et élargit son offre. La gamme comprend désormais 4 niveaux de finition sur Panda, dont le nouveau haut de gamme ‘’Sport’’, et 4 sur City Cross. Pour les plus citadins, la gamme Panda s’articule autour des finitions City, City Life, Sport et 4×4. Pour ceux qui recherchent encore plus de caractère et un esprit orienté Crossover, City Cross est disponible en finitions City Cross, Pack, Plus et 4×4.

Une Panda synonyme de records

Depuis 1980, la citadine emblématique de Fiat a conquis le cœur de tous en battant nombre de records. Ainsi, la Panda est le modèle le plus vendu en Italie depuis 8 ans d’affilé et leader en compagnie de la Fiat 500 sur le segment des citadines en Europe, avec plus de 375.000 modèles vendus par an à elles deux. Un immense succès entretenu grâce à l’apport de nombreuses séries spéciales, à l’exemple de la Panda Waze en 2018 ou du City Cross Trussardi en 2019.

La maturité

La populaire citadine atteint sa pleine maturité en faisant un autre bond en avant en termes de respect de l’environnement, de technologie, de plaisir de conduite et de fonctionnalité annonce le fabricant. À noter que les versions Panda et City Cross 4×2 sont désormais uniquement proposées en motorisation Hybrid alors que les Panda 4×4 et City Cross 4×4 sont seulement disponibles avec le moteur Twinair.

Le nouveau moteur Mild Hybrid est à présent disponible sur toutes les versions

Lancée en début d’année 2020 sur les 500 puis City Cross Hybrid Launch Edition, la technologie Mild Hybrid est désormais disponible sur l’ensemble des gammes Panda et City Cross 4×2. Adapté à un usage urbain, le moteur essence Mild Hybrid, conforme à la norme Euro 6D Final, associe le nouveau moteur 3 cylindres Firefly 1 litre de 70 ch (51,5 kW) à un moteur électrique BSG (Belt-integrated Starter Generator). Ce dernier récupère l’énergie lors du freinage et à la décélération, la stocke dans une batterie au lithium d’une capacité de 11 Ah, et l’utilise, à une puissance de pointe de 3,6 kW, pour redémarrer ou en phase d’accélération.

-30% de CO2

Par rapport au précédent 1.2 69 chevaux Fire, le moteur Mild Hybrid améliore le rendement énergétique et réduit les émissions de CO2 jusqu’à 30%, tout en garantissant les mêmes performances. Le système BSG permet également au moteur à combustion interne de redémarrer très silencieusement et sans vibration après un arrêt.

Les avantages de l’hybrid

La transmission reprend la nouvelle boîte de vitesses à 6 rapports conçue pour optimiser la plage d’utilisation du moteur. Les Nouvelles Panda et City Cross Hybrid bénéficient des éventuels avantages destinés aux véhicules hybrides, selon les réglementations locales, en permettant l’accès à certains centres ville, à un parking moins cher en ville ou à certaines aides fiscales, comme la prime à la conversion en France.

Nouvelle génération d’infotainment

Pour la première fois sur le modèle, on trouve le nouveau système Uconnect, avec radio numérique DAB et écran tactile de 7 pouces configuré pour Apple CarPlay et compatible avec Android Auto™. Apple CarPlay permet d’intégrer les fonctions du smartphone à l’écran central de la voiture afin que les utilisateurs puissent passer des appels, accéder à leur musique, envoyer et recevoir des messages, obtenir des itinéraires en fonction des conditions de circulation, tout en restant mieux concentrés sur la route. Un support pour smartphone est également intégré.

La gamme Panda

La gamme Panda débute avec la version City. Elle offre la climatisation manuelle et la radio de série ainsi que 4 Airbags, des vitres avant électriques, un volant réglable en hauteur et le verrouillage centralisé.

La deuxième finition et véritable cœur de gamme est la City Life. Elle se distingue notamment par son look « baroudeur » assez attrayant. Elle bénéficie d’un nouveau pare-chocs avant, et de nouveaux enjoliveurs « Life » de 15 pouces. De nombreux détails noirs contrastants sont intégrés : rails de toit, bandes de protection latérales, coques de rétroviseurs et poignées extérieures. L’habitacle se distingue par des sièges gris bicolores et une planche de bord anthracite intégrant un support pour Smartphone, la climatisation manuelle et la nouvelle radio DAB à écran tactile 7″ configurée pour Apple CarPlay et compatible avec Android Auto™.

La nouvelle finition Sport est immédiatement reconnaissable à son esthétique distinctive : nouvelles jantes en alliage bicolores de 16 pouces, poignées de porte et coques de rétroviseurs couleur carrosserie ainsi qu’un logo chromé exclusif « sport » sur les ailes avant. A noter qu’une nouvelle livrée gris mat est également disponible en option. L’habitacle dispose d’une banquette arrière fractionnable 60/40, d’une planche de bord couleur titane, de panneaux de porte spécifiques en éco-cuir, d’un ciel de toit noir et de nouveaux sièges avec revêtement gris foncé et surpiqûres rouges. À noter : la disponibilité en option du Pack Pandemonio, en hommage au kit lancé en 2006 sur la Panda 100 HP et qui comprend des étriers de frein rouges, des vitres surteintées et un nouveau volant en techno-cuir avec surpiqûres rouges.

S’ajoute enfin la finition 4×4 proposée en motorisation 0.9 Twinair 85 ch, qui reprend les équipements de la City Life auxquels viennent s’ajouter la banquette arrière fractionnable 60/40, des jantes alliages spécifique 15’’ et le radar de recul.

La gamme City Cross

La Fiat City Cross est de retour avec son style distinctif typé Crossover. Esthétiquement, le City Cross modèle 2021 est disponible avec le nouveau coloris pastel Ceramic Blue, en harmonie avec le nouveau revêtement en techno-cuir bicolore (bleu et noir) pour les inserts de panneaux de porte et les sièges ; ces derniers étant agrémentés de surpiqûres argentées. Au centre du tableau de bord se trouve la nouvelle radio à écran tactile de 7’’ (en série sur toute la gamme City Cross, de même que la climatisation automatique). La nouvelle City Cross dispose de feux de jour à LED et de détails esthétiques noirs, tels les barres de toit et les bas de caisse.

Outre la finition entrée de gamme City Cross avec climatisation et système radio UConnect DAB avec écran tactile 7’’ de série, une finition Pack, attractive en termes de positionnement équipements/prix, dispose de la banquette arrière 3 places fractionnable 60/40, du radar de recul, du réglage électrique des rétroviseurs, du siège réglable en hauteur ainsi que des volant et pommeau de levier de vitesse en cuir.

La gamme est complétée par la finition City Cross Plus, niveau de finition haut de gamme comprenant de nouvelles jantes acier de 15 pouces, un double crochet de remorquage rouge sous la calandre du pare-chocs, une peinture chromée pour les plaques de protection, ainsi que des rails de toit et des protections latérales portant l’inscription « Cross » en relief. On retrouve également en série les capteurs de stationnement arrière, la climatisation automatique, un volant cuir, de nouveaux inserts de panneaux de porte en techno-cuir noir, un nouveau tableau de bord « woody » en matériaux recyclés avec support smartphone, et bien sur le nouveau système d’écran tactile Uconnect de 7 pouces avec radio numérique DAB, Apple CarPlay et compatibilité Android Auto™. Autre nouveauté : les sièges bicolores sont conçus dans un souci de durabilité avec un revêtement central dont le tissu spécial écologique comprend au moins 37% de plastique recyclé récupéré. Ces sièges sont ornés de tissu aux surpiqûres latérales marron, de détails en éco-cuir et d’un logo « Cross » spécifique.

City Cross 4×4 : Cette version 4×4 reprend les équipements de la version Plus auxquels viennent s’ajouter le sélecteur de mode (auto/off-road/Hill descent control), le kit confort (ceintures avant réglable en hauteur, porte-lunette et poignées de maintien) et des jantes en alliage spécifiques de 15 pouces.

Les tarifs

En plus d’un niveau d’équipements enrichi, notamment sur les versions d’accès qui disposent de l’autoradio et de la climatisation en série, les gammes Panda et City Cross bénéficient toujours d’un positionnement tarifaire attractif : la nouvelle Panda débute à partir de 11 990 € (et même 6 990 € en intégrant offres promotionnelles et prime à la conversion) ; la City Cross est proposée à partir de 14 490 € (et même 8 990 € en intégrant offres promotionnelles et prime à la conversion).

Crédit photo : Fiat©

