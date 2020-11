[…] La Voxan Wattman décroche 11 records du monde de vitesse […]

L’ex-marque de motos française devenue monégasque Voxan vient d’annoncer 11 records du monde de vitesse décrochés grâce au modèle Wattman, la moto électrique la plus rapide au monde. Plusieurs records qui coïncident avec les 20 ans du rachat de la marque Venturi, nouveau propriétaire de Voxan depuis 2010.

La française devenue monégasque

Vous rappelez-vous la marque de motos française Voxan ? Créée en 1995, l’entreprise était basée à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Malheureusement, l’entreprise avait déposé le bilan fin 2009 mais fût reprise par la marque monégasque Venturi Automobile. Suite à ce rachat naissait en 2013 la Voxan, une moto 100% électrique, à l’instar des modèles Venturi.

Les 30, 31 octobre et 1er novembre 2020, le pilote italien de vitesse à moto Max Biaggi et la marque monégasque de motos électriques Voxan ont décroché sur la piste de l’aéroport français de Châteauroux (Indre), 11 records du monde de vitesse ; 11 records qui célèbrent les 20 ans du Groupe Venturi. La vitesse la plus élevée atteinte au cours de ces 3 journées a été de : 408 km/h.

366,94 km/h en version semi-carénée

C’est le samedi 31 octobre en matinée que le plus convoité des 12 records du monde inscrits au programme a été battu. Avec 366,94 km/h, Max Biaggi et la Voxan Wattman ont accroché à leur palmarès le prestigieux record de vitesse en catégorie ‘moto électrique semi-carénée de plus de 300 kilos’. Ils détrônent Ryuji Tsuruta et la Mobitec EV-02A qui avaient atteint 329 km/h.

408 km/h en vitesse instantanée

Conformément au règlement de la FIM (Fédération Internationale Motocycliste), la vitesse de la Voxan Wattman a été mesurée, après un départ lancé, sur 1 mile aller, puis 1 mile retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. Toujours selon les règles de la Fédération, c’est la moyenne des 2 vitesses qui a été retenue. Le compteur GPS de la Wattman est monté jusqu’à… 408 km/h en vitesse instantanée. La robe grise de la Voxan, dessinée par Sacha Lakic, a affolé les cellules de chronométrage.

9 autres records

Mais Voxan ne s’est pas arrêté là. D’autres records mondiaux étaient dans le viseur des équipes de Gildo Pastor, patron du groupe Venturi. À l’issue de ces 3 jours de tentatives, le tableau de chasse est le suivant :

– ¼ mile, départ lancé, semi-carénée : 394,45 km/h (pas de précédent record)

– ¼ mile, départ lancé, non-carénée : 357,19 km/h (pas de précédent record)

– 1 km, départ lancé, semi-carénée : 386,35 km/h (précédent record : 329,31 km/h)

– ¼ mile, départ arrêté, non-carénée : 126,20 km/h (pas de précédent record)

– ¼ mile, départ arrêté, semi-carénée : 127,30 km/h (précédent record : 87,16 km/h)

– 1 km, départ arrêté, non-carénée : 185,56 km/h (pas de précédent record)

– 1 km, départ arrêté, semi-carénée : 191,84 km/h (précédent record : 122,48 km/h)

– 1 mile, départ arrêté, non-carénée : 222,82 km/h (pas de précédent record)

– 1 mile, départ arrêté, semi-carénée : 225,01 km/h (pas de précédent record)

« Célébrer les 20 ans de l’aventure électrique du Groupe Venturi me tenait à cœur. Au vu du contexte sanitaire ça n’a pas été facile, mais grâce à la force de travail et à l’état d’esprit de Max et de mes équipes, nous avons relevé le défi. 20 ans après avoir acquis Venturi, je suis heureux que le Groupe puisse revendiquer la création des véhicules les plus rapides sur 2 roues et 4 roues en catégorie électrique (Venturi VBB-3, record FIA 549 km/h), mais aussi sur 4 roues en catégorie pile à combustible (Venturi VBB-2, record FIA 487 km/h). Sur chaque projet, nous avons travaillé à livre ouvert avec de grandes marques afin de partager avec elles notre expertise en matière de technologies innovantes et, ainsi, contribuer à l’amélioration de l’écomobilité. Cette modeste contribution est le reflet de ma volonté d’être parfaitement en accord avec les valeurs de la Principauté du point de vue du développement durable. Je partage donc ces records avec mon pays, Monaco. » C’est ce qu’a déclaré Gildo Pastor, Président de Venturi.

Crédit photo : Voxan©

Étiquettes : Motos électriques