C’est un point sur lequel on ne porte pas forcément d’intérêt, si l’on prévoit de prendre rendez-vous pour le contrôle technique de son automobile. Cependant, une fissure sur un pare-brise peut entraîner une contre-visite ou une réparation/remplacement dans la journée en fonction de l’importance des « dégâts ».

Ne pas négliger son pare-brise

Prendre soin de son pare-brise est un point essentiel pour améliorer son confort de conduite et sa sécurité. C’est également une démarche qui peut vous permettre d’éviter une contre-visite lors d’un contrôle technique, qui porte rappelons-le sur 133 points de contrôle. Parmi cette liste : le pare-brise. Une bonne raison de passer chez Carglass avant de prendre rendez-vous dans un centre agréé pour passer votre contrôle technique.

Quand faire son contrôle technique ?

Le premier contrôle technique doit être réalisé à l’initiative du propriétaire du véhicule, durant les 6 mois qui précèdent le 4ème anniversaire de la première mise en circulation. Pour un véhicule particulier mis en circulation le 1er juillet 2018, le premier contrôle technique devra être effectué entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.

Une fois ce premier contrôle technique réalisé et à condition que l’avis soit favorable, il vous faudra alors repasser un second contrôle 2 ans après le premier contrôle. Si au contraire, l’avis du premier contrôle est défavorable, vous aurez à passer une contre-visite obligatoire sous 2 mois.

Les tarifs

Côté tarifs, le prix moyen d’un contrôle technique est de 85 euros. Comptez 88 euros à Paris et de 79 à 90 euros à Mulhouse, où la contre-visite vous coûtera de 15 à 40 euros. Autant envisager de faire remplacer son pare brise à mulhouse avant de passer aux 133 points de contrôle. En effet et comme vu précédemment, se présenter au contrôle technique avec un pare-brise fissuré peut entraîner une contre-visite soit sous 2 mois, soit dans la journée.

Pare-brise et contre-visite

Deux types de défaillances peuvent être indiqués sur le rapport du contrôle technique, concernant le pare-brise :

Une défaillance majeure :

Si le pare-brise comporte une fissure débordant d’un cercle de 30 cm, dans la zone de balayage des essuie-glaces

En cas d’impact dépassant un diamètre de 3 cm (pièce de 2 euros)

En cas de décollement du pare-brise

En cas de décollement du joint du pare-brise

Si des étiquettes sont collées dans la zone de balayage des essuie-glaces

Si un bandeau ou un film de plus de 10 cm de hauteur est posé en haut du pare-brise

Dans le cas d’une défaillance majeure, l’avis du contrôle sera défavorable et vous devrez passer une contre-visite dans un délai de deux mois.

Une défaillance critique :

Si le pare-brise comporte un impact de plus de 5 cm dans la zone de balayage des essuie-glaces

Si plusieurs impacts de 3 à 5 cm sont situés dans la zone de balayage

L’absence de pare-brise

Mauvaise visibilité causée par le décollement des feuilles de vitrage

Dans le cas d’une défaillance critique, l’avis du contrôle sera également défavorable, mais il vous mettra également dans une situation d’urgence puisque vous devrez faire réparer le jour-même.

D’autres points concernant le pare-brise peuvent également être notifiés lors du contrôle technique, sans pour autant être tenu de réaliser une contre-visite :

Une fissure qui ne dépasse pas un cercle de 30 cm et qui est située en dehors de la zone de balayage des essuie-glaces

Un impact dont le diamètre est inférieur à 3 cm

Deux impacts dont le diamètre est supérieur à 1,5 cm

Des bulles sur le pare-brise, tant qu’elles ne dépassent pas un cercle de 3cm

Fort de ces informations, vous voilà prêt à prendre rendez-vous dans un centre agréé pour le contrôle technique de votre véhicule. Et si vous souhaitez plus d’informations quant à l’entretien de votre pare-brise, retrouvez notre article publié le 20 janvier dernier, en cliquant sur ce lien.

