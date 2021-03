Mash présente son nouveau side-car : le Side Force

Le fabricant de motos français Mash présente un tout nouveau modèle de son side-car, baptisé Side Force. Son habituel côté vintage est carrément renforcé par une teinte rétro qui nous ramène directement dans le film « La grande évasion » ou la mythique série « Mash ». Un joli produit on ne peut plus néo-rétro.

Tout est nouveau

Après le succès du Family Side de Mash, le fabricant français revient en 2021 avec un side-car entièrement nouveau. « Tout est nouveau sur ce side-car », annonce le constructeur :

• Un nouveau moteur monocylindre EURO5 de 445cc refroidi par air et un radiateur d’huile à 4 soupapes

• Une solide fourche à balancier, un système de freinage 3 disques, un frein arrière couplé avec le panier

• Une boite 5 vitesses avec une vraie marche arrière

• Homologation 3 places

• Une roue de secours interchangeable aux trois emplacements

• Plusieurs possibilités de rangement (deux cartouchières, mais aussi un coffre à bagages fermant à clé)

• Un porte-bagage panier et un bumper de protection inférieur

La machine a été imaginée comme échappée du film MASH ou de la série éponyme :

• Caisse full metal mais avec un poids de seulement 342 kg en ordre de marche

• 2 cartouchières étanches de part et d’autre du panier, pour ce clin d’œil cinématographique

• Un vert kaki, pour cette touche « military revival »

En dynamique, le Side Force sur les routes secondaires et les chemins de terre sera le compagnon idéal et vintage de toutes vos aventures. Facile à appréhender avec un panier spacieux et confortable pour le passager, le Side Force va faire de nouveaux adeptes pour cette catégorie d’engin terrestre hors norme.

Un accès facilité

L’accès à la place du side semble facilité par une cabine ouverte et un marche pied pour s’y glisser. Idéal pour emmener femme et enfant sur la selle (ou l’inverse), ou pourquoi pas : papi ou mamie.

Disponible sur pré-commande à partir du 1er avril et livrable en concession en mai 2021, ce baroudeur saura conquérir le cœur du plus grand nombre avec son prix TTC de 10 999€, garantie 2 ans kilométrage illimité.

En option un couvre panier et une housse de roue arrière.

Crédit photo : Mash©

