Le chanteur Patrick Juvet est décédé ce 1er avril 2021 à l’âge de 70 ans. C’est ce qu’a déclaré son agent à l’AFP. On ne connaît pas les causes du décès de l’ex-star du Disco, retrouvé mort dans un appartement de Barcelone.

Patrick Juvet nous a quittés. Connu pour ses morceaux Disco dans les années 70 tels que « Où sont les femmes », « I love America » ou plus Pop : « Rappelle-toi Minette » ou « La musica », l’artiste avait débuté sa carrière comme mannequin.

Né en Suisse, à Montreux, le 21 août 1950, Patrick Juvet était entré au conservatoire de Lausanne en 1956 pour y apprendre le piano. Étudiant à l’école des Arts Décoratifs jusqu’en 1967, Le chanteur devient mannequin pour une agence allemande, avant d’être présenté à Eddie Barclay par l’attachée de presse Florence Aboulker.

Il sort son premier disque 45 tours « Romantiques pas morts » en 1971, suivi du single « La musica » un an plus tard qui fera un carton, avec plus de 300 000 exemplaires écoulés.

Compositeur du « Lundi au soleil » interprété par Claude François, Patrick Juvet a collaboré avec Jean-Michel Jarre sur 21 chansons, dont la célèbre « Où sont les femmes ». Le chanteur s’était retiré de la scène au début des années 90, après un dernier album intitulé « Solitudes » sorti en 1991.

Véritable icône des années 70, Patrick Juvet a marqué les seventies de sa voix aigue et ses looks représentatifs d’une époque.

