Brixton présente la Felsberg 125 XC, une moto très rétro à 2 999 euros

La marque autrichienne de motos Brixton présente un nouveau modèle qui vient élargir sa gamme de petites cylindrées : la Felsberg 125 XC. Ce Scrambler pour baroudeur des villes est proposé à partir de 2 999 euros.

Made in Autriche

Le distributeur autrichien KSR a lancé la marque de motos Brixton Motorcycles en 2015. Six ans plus tard, le fabricant est présent dans une cinquantaine de pays répartis sur 4 continents. Spécialisée dans les petites et moyennes cylindrées (125/250/500 cm3), Brixton conçoit et design ses machines en Autriche, au sein des bureaux d’études KSR Group. Leur philosophie ? Les motos au pur style néo-rétro. Un nouveau modèle vient d’arriver au catalogue : la Felsberg 125 XC.

Le charme du rétro

Pleine de charme, cette petite moto néo-rétro affiche ostensiblement son look d’aventurière mais avec cette petite pointe d’élégance propre aux petites motos urbaines, à l’image de son réservoir chromé. Comme ses grandes sœurs enduro, elle est équipée d’une roue avant plus grande, de pneus à crampons et d’un garde-boue en position haute qui lui permettront des excursions hors bitume. Résolument moderne par sa technologie, elle nous ramène aux plus belles années de la moto par son design et ses sensations.

• Un look d’aventurière citadine

Équipée d’origine d’un large guidon plat, d’une longue selle plate pouvant accueillir un passager, d’un petit phare rond et d’un réservoir entièrement chromé, la 125 XC propose un design unique et résolument vintage !

Les bandes thermiques apposées sur les pots d’échappement, les jantes à rayons et la mousse de guidon rappelleront quant à eux les racines off-track de cette petite moto qui saura également se montrer à son aise en ville grâce à un gabarit et un poids contenus.

• Un équipement complet

Parce que le plaisir de conduire et la sécurité sont les deux priorités de Brixton, la marque a choisi d’équiper sa 125 XC avec des équipements de qualité afin d’offrir le meilleur compromis entre confort, sécurité et esthétisme.

Fourche téléscopique à soufflet, suspension arrière renforcée, protège carter, phare et compteur à LED, freins avant et arrière à disque, injection électronique…

Ce nouveau modèle s’adresse aux pilotes qui ont envie d’ arpenter les rues de leur ville avec style ou s’évader le temps d’une virée hors des sentiers battus.

• Un moteur 125 Euro 5

La 125 XC est mue par un moteur monocylindre à refroidissement par air d’une cylindrée de 125cm3 répondant à la norme Euro 5 et d’une puissance de 11,3 CV.

Souple et d’une fiabilité sans faille, elle offre également une sonorité aisément reconnaissable qui en fera la référence dans le secteur des petites cylindrées vintage.

La Brixton Felsberg 125 XC est disponible en coloris unique QUICK SILVER

Tarif : à partir de 2 999,00 €

Crédit photo : Brixton©

Étiquettes : Brixton