Pour la fête des pères, la maison horlogère française Charlie Paris propose un panel de montres en fonction du profil de chaque papa. Pour des tarifs allant de 195 à 655 euros, vous trouverez le cadeau idéal au travers de ces montres intemporelles et singulières, assemblées en France.

Charlie Paris est une maison d’horlogerie française fondée en 2014 par Adrien Sanglé-Ferrière et Ambroise Parlos. Basé à Paris, au 53 rue Saint-André des Arts dans le 6ème arrondissement, l’horloger vend ses garde-temps en boutique ou sur le site internet de la marque. À l’occasion de la fête des pères, Charlie Paris vous a concocté une sélection en fonction du profil de chaque papa. Suivez le guide.

Pour un papa aventurier : le Concordia Automatique

Cette « toolwatch » aux finitions impeccables et avec un rapport qualité prix très intéressant, est rendu possible grâce à son modèle de distribution novateur. Avec son look de plongeuse, son boîtier en acier et sa lunette tournante unidirectionnelle. La montre a été conçue pour être de toutes les aventures. Photo ci-dessus.

Pour un papa qui aime les croisières : L’Initial Cœur Ouvert – L’Escale

L’Initial Cœur Ouvert – L’Escale est une montre automatique dotée des fonctions heure, minute, seconde et compteur des 24h. Son cadran bleu est travaillé en relief tel un pont de bateau en teck. Ses détails minutieux viennent apporter un esprit résolument « sport-chic » à ce garde-temps.

Pour un papa qui aime la belle mécanique : L’Initial Cœur Ouvert

Ce modèle automatique pour homme au design à la fois classique et contemporain laisse apparaître les rouages du mouvement. Dotée des fonctions heure, minute, seconde et compteur des 24h, l’Initial Cœur Ouvert est le modèle incontournable de la sélection Charlie Paris.

Pour un papa qui court après le temps : L’Horizon Tachymètre Blanc

Dessinée, conçue et assemblée en France, L’Horizon Blanc Tachymètre est une montre chronographe avec bracelet interchangeable au design à la fois élégant et sportif, qui saura accompagner tous les looks d’été.

Pour un papa passionné de bateau à voile : La Bastille-Frégate

La Bastille-Frégate MKII est une édition limitée à 100 exemplaires qui fait référence aux navires marins du XVIIIe siècle comme la « Boudeuse », frégate de l’explorateur français Louis-Antoine de Bougainville, qui fut le premier français à réaliser un tour du monde.

Pour un papa chic en toute circonstance : L’Initial Calendrier

Au design à la fois classique et contemporain, la montre Initial Calendrier est une des montres automatiques pour homme à complications, qui saura habiller votre poignet en vous accompagnant de nombreuses années.

Crédit photo : Charlie Paris©

