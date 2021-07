Les infrastructures de recharges pour voitures électriques ne cessent de se développer en région Parisienne et particulièrement dans les gares de la métropole. En particulier, résolvant à la foi le problème de stationnement et celui de recharge, les parkings avec chargeurs de voitures électriques vous permettent de faire le plein de votre véhicule pendant que vous êtes en voyage. Avec la multiplication de ces espaces de stationnement près des gares routières, plus besoin, à votre retour de voyage, de parcourir 3 stations de métro pour rejoindre votre voiture électrique. Plus de précisions dans cet article.

Multiplication des parkings avec chargeurs de VE dans les Gares de Paris : raisons et avantages

Transition écologique oblige, les parkings des gares parisiennes sont contraints de mettre en place des infrastructures de recharge pour voitures électriques afin de répondre aux besoins des voyageurs possédant ce moyen de transport. En effet, on dénombre plus de 220 000 voitures en circulation sur les routes françaises, allant des citadines aux grands utilitaires en passant par les motos et les scooters. La plupart de ces véhicules rechargeables circulent en région parisienne et de plus en plus d’automobilistes de cette ville choisissent ce moyen de transport en vue de faire des économies, mais aussi de réduire leur empreinte carbone. Cependant, face à cette demande qui ne cesse d’augmenter, le nombre de bornes de recharges électriques était, encore jusqu’à il y a quelques mois, très insuffisant, particulièrement quand on doit voyager hors de Paris et se retrouver, à son retour, face à cette problématique de rechargement.

Ainsi, on note aujourd’hui une multiplication des parkings des gares parisiennes proposant, en plus du stationnement de véhicule, un service de recharge pour les voitures électriques et les hybrides rechargeables. S‘inscrivant, de ce fait, dans une démarche d’évolution verte et durable, ces parkings vous permettent donc de réapprovisionner facilement en énergie votre voiture, scooter ou vélo électrique à des bornes de recharge, en attendant votre retour de voyage. Dans un parking Gare de Lyon – Paris par exemple, vous pourrez faire des recharges avec de l’électricité verte d’origine 100% française.

Par ailleurs, puisque vous n’aurez plus besoin de vous stationner en voirie pour vos recharges, vous ne risquez pas de faire dégrader ou voler votre véhicule ni de contrôler votre temps de stationnement, souvent limité en voirie.

Combien coûte le « plein » d’une voiture électrique dans un parking de gare parisienne ?

Avant toute chose, il faut noter que se stationner dans un parking et faire des recharges sont deux services différents. Vous devez donc payer votre session de recharge indépendamment des frais de parking. Ainsi à Paris, le coût d’une recharge varie selon l’opérateur (propriétaire du réseau de bornes) fournissant ce service dans le parking. Le plus souvent, des formules d’abonnement forfaitaires sont proposées et prennent notamment en compte le type du véhicule électrique et le modèle de ses batteries. À noter aussi que la puissance de la borne de recharge varie d’un opérateur à un autre. En général, le coût de la recharge d’une voiture électrique dans un parking à proximité d’une gare parisienne est compris entre 2 et 11 euros pour une batterie de 50 kWh de capacité.

Comment recharger sa voiture électrique dans un parking à Paris ?

Parallèlement à la multiplication des parkings avec chargeurs de voitures électriques dans les gares parisiennes, plusieurs solutions se sont développées pour faciliter les recharges aux utilisateurs de ces véhicules qui partent en voyage. À cet effet, une recherche rapide sur internet vous permettra de trouver, à proximité de votre gare de départ, un parking disposant de chargeurs de voitures électriques. Sinon, plusieurs applications (ChargeMap par exemple) vous permettent d’en trouver, et parfois de vous abonner directement au fournisseur d’électricité.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : bornes de recharge Paris