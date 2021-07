Vous souhaitez refaire la décoration de votre salon et opter pour une ambiance vintage ? Ou peut-être que votre intérieur manque d’âme et que vous aimeriez le mettre à votre goût ? Sachez en tout cas qu’il existe de nombreuses idées et astuces pour faire de votre salon un endroit à votre image ! Nul besoin de tout changer, parfois quelques éléments bien choisis peuvent modifier tout l’environnement et ajouter une touche de rétro dans un style plus industriel

Le salon étant le cœur de la maison, il est important de s’y sentir bien. Lieu de divertissement, de relaxation et de convivialité, il doit être à la fois fonctionnel et confortable, tout en étant chaleureux. Et pour cela, le style vintage est particulièrement adapté : il permet de faire un bond dans le passé et d’apporter un brin de nostalgie dans votre décoration.

Principes d’une décoration vintage

Petit rappel : on désigne par “vintage” les objets et les meubles fabriqués entre les années 1920 et 1960. Afin de recréer ces ambiances du passé, il faut avant tout faire attention aux éclairages de votre intérieur. Ceux-ci doivent être doux et tamisés, avec des ampoules jaunes plutôt que blanches. L’ameublement en bois et les tons neutres correspondent tout-à-fait au style rétro souhaité, notamment lorsqu’ils sont contre-balancés de plantes d’intérieur et de touches rustiques.

Autre caractéristique d’une décoration vintage : les coussins, les plaids et les tapis y sont essentiels ! Quant aux objets, n’hésitez pas à miser sur des statues antiques, des bustes ou encore des objets rétro inhabituels que vous pouvez chiner en brocante et qui viendront apporter une touche finale à la cohérence de votre décoration. Ces petits changements peuvent complètement changer l’ambiance de votre intérieur donc ne lésinez pas sur les détails !

Ces objets rétro à intégrer à votre décoration

De nombreux objets ajoutent immédiatement une touche vintage à la décoration d’un salon. Tout d’abord, la mappemonde, qui est un indispensable de cet univers, agira comme une véritable invitation au voyage dans cet espace de détente. Préférez des versions anciennes, dans des couleurs neutres et aux inscriptions dorées en lettres cursives.

Pour un peu d’originalité, vous pouvez également miser sur une table de jeux vintage où vous pourrez jouer vos plus belles mains de poker avec vos amis ou prendre un verre en vous mettant dans la peau d’un gentleman.

Les coffres anciens sont également un très bon moyen d’allier la touche rétro et le côté pratique : vous pouvez y entreposer des plaids ou l’utiliser comme rangement à magazines. Plus le mécanisme est sophistiqué, plus il fera de l’effet dans un intérieur. Autre astuce : vous pouvez parfois glaner des malles de voyages du début du XXe siècle, portant encore les étiquettes d’époque. Elles sont très recherchées mais il en reste encore de très jolies que vous pourrez trouver dans les brocantes ou dans les vide-greniers.

Les pistes à envisager

Au-delà des objets ou des meubles, de nombreuses astuces permettent de créer une ambiance vintage dans votre salon : sols, murs ou fenêtres sont des éléments tout aussi importants et viendront parfaire la décoration choisie.

Les sols des intérieurs vintages sont souvent représentés en bois. Les parquets sont donc particulièrement adaptés, qu’ils soient en bois massif ou en stratifié. Cependant, si vous préférez garder une touche moderne dans votre ambiance rétro, sachez qu’il existe de nombreux modèles de sols en vinyle qui imitent parfaitement le parquet. Vous pourrez ainsi choisir la nuance de bois qui se marie le mieux à votre intérieur : du plus foncé au plus clair, les possibilités sont multiples !

Quant aux murs, vous pouvez opter pour des couleurs vives, comme un jaune moutarde ou un bleu canard, ou des tons plus neutres, comme un beige ou un gris, qui viendront habiller votre intérieur. Une touche de papier peint fait toujours son effet : pour mettre en valeur une partie de la pièce ou encore délimiter les espaces entre eux, c’est une astuce qui va pouvoir ajouter une vraie touche d’originalité dans votre salon.

Enfin, l’habillage des fenêtres est essentiel pour garantir un esprit vintage : de jolis voilages ou des rideaux imposants garantiront à la pièce une ambiance chic et un environnement confortable.

Crédit photo : Piqsels

Étiquettes : décoration vintage