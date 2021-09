Après de nombreux teasers annonçant sa “Rétrovolution”, Kawasaki vient enfin de dévoiler son nouveau modèle Une machine néo-rétro qui vient compléter la gamme vintage du fabricant nippon, composée de la W800 et du Z900 RS. Son nom ? Z650 RS, soit la petite sœur de la très réussie Z900 RS. Retour en 1977, année de sortie de la Kawasaki Z650 B1, inspiratrice de la nouvelle Z650 RS.

Avant 1977, il y a eu 1973 ; année de sortie de la Kawasaki 900 Z1 dont Kawasaki s’est inspiré pour concevoir la Z900 RS déclinée depuis peu en version SE. La Z1 était le premier moteur 4 temps du constructeur japonais, avec un moteur 4 cylindres développant 82 cv pour une vitesse de 200 km/h.

Équilibre entre rétro et moderne

En 1977 arrive la Kawasaki Z650 B1, avec son bloc 4 cylindres de 64 cv et une vitesse de 190 km/h. C’est d’elle que les designers Kawa se sont inspirés pour la Z650 RS. Destinée aux jeunes pilotes et à ceux qui en sont aux premiers stades de leur carrière, la nouvelle Z650 RS devrait également plaire à ceux qui se souviennent avec émotion du lancement de cette emblématique Z650-B1 en 1977. L’équilibre délicat entre le rétro et le moderne a été réalisé de manière experte par l’équipe de conception de Kawasaki, avec de nombreuses mais subtiles références Z.

Dessinée par Gyoichi Inamura, La Z650 B1 venait renforcer la gamme Z de Kawasaki, avec les Z900 et Z1000. Une moto simple, moins gourmande en carburant, sportive, légère et capable d’avaler de longues distances. Un esprit conservé pour le nouvel opus néo-rétro de la marque.

Moteur de la Ninja 650 et Z650

Au cœur de la nouvelle machine se trouve une version actualisée du bicylindre parallèle de 649 cm3 refroidi par eau de Kawasaki, utilisé sur les modèles actuels que sont la Z650 et la Ninja 650. Bénéficiant d’une réputation justifiée en termes de fiabilité et de performances, ce moteur équipé d’un embrayage assisté a également constitué la base des machines qui ont remporté des succès lors des épreuves de l’Isle of Man Tourist Trophy. Optimisé à bas et moyen régime, et offrant aussi de belles performances dans la partie haute du compte-tour, le moteur développe 68 chevaux (50,2 kW) et sera également disponible avec un kit de bridage, la rendant compatible avec le permis A2 (48 cv).

Selle basse disponible en option

En ce qui concerne le châssis, il s’agit d’une construction tubulaire de type treillis qui offre à la fois légèreté et agilité pour un pilotage idéal. Son réservoir étroit permet également aux pilotes d’atteindre facilement le sol à l’arrêt et de manœuvrer la moto à basse vitesse avec la même facilité. La hauteur de la selle des modèles européens sera de 820 mm avec une selle basse à 800 mm disponible en option.

En termes de suspension, elle est assurée à l’avant par une fourche de 41 mm de diamètre, tandis que la suspension arrière horizontale de Kawasaki, agit sur un amortisseur dont la précharge est réglable. Le freinage est assuré par deux étriers avant à deux pistons et des disques de 300 mm au style rétro au lieu des disques en pétales habituels de Kawasaki, tandis qu’à l’arrière, un frein à simple piston agit sur un disque de 200 mm, le tout assisté par un ABS Bosch.

3 coloris disponibles

Pour les pneumatiques, on est sur du 120/70/17 à l’avant et du 160/60/17 à l’arrière. Le poids de la machine est de 187 kg à vide et le réservoir contient 12 litres. Comme son aînée Z900 RS, la nouvelle Z650 RS est ramassée, très bien équilibrée au niveau du dessin, minimaliste et reprend les 2 fameux compteurs obus déjà en place sur la Z900 RS et références aux anciennes. Des compteurs analogiques à aiguilles, à l’ancienne, qui entourent un écran central numérique.

La Kawasaki Z650 RS sera commercialisée à partir du mois de novembre 2021, à un tarif qui sera sous la barre des 8 500 euros. Elle sera proposée en 3 coloris :

– Noir Metallic Spark :

– Vert Candy Emerald

– Gris Metallic Moondust / Noir Ebony

Les tarifs

Z650RS : Moins de 8 500 € (tarification différenciée en fonction des coloris) disponible au 4ème trimestre 2021

Z900 SE : Moins de 11 500 € disponible au 1er trimestre 2022

Z900RS SE : Moins de 14 500 € disponible au 2ème trimestre 2022





Crédit photo : Kawasaki©