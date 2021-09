Alors que le nouvel opus du magazine MOTO HEROES est arrivé dans les kiosques depuis le 17 septembre dernier (photo de UNE), l’équipe des éditions HEROES MEDIA garde la poignée dans l’coin pour diversifier son offre, en préparant la sortie de deux nouveaux supports papier : MONTRE HEROES, dont la sortie est prévue fin novembre 2021 et BOAT HEROES, annoncé pour le début de l’année 2022. Une famille qui s’agrandit à quatre publications, avec AUTO HEROES.

Après avoir repris les marques de référence AUTO & MOTO HEROES depuis quelques mois, « HEROES MEDIA » lance deux nouvelles publications :

MONTRE HEROES un nouveau concept-magazine lifestyle dédié à l’horlogerie.

MONTRE HEROES, c’est le nouveau rendez-vous des passionnés. Une nouvelle marque, un nouveau concept magazine qui cultive la passion de l’horlogerie en l’associant aux univers qui ont déjà fait le succès de « AUTO HEROES » et « MOTO HEROES » : l’élégance, le Lifestyle et bien sûr, les hommes et les femmes qui incarnent, désirent, possèdent ou conçoivent les plus beaux garde-temps. L’occasion de s’adresser bien sûr aux afficionados des mécaniques de précision, mais également aux amoureux rêveurs du beau et aux hédonistes amateurs d’art de vivre. Au programme de ces pages éditées sur support collector « HEROES » : du beau, du rare et de l’art de vivre. Du raffinement et de l’allure, des story telling stylées légendes, de belles histoires de héros moins connus, des horlogers, des collectionneurs, des peoples. Un best of, écrin incontournable pour les fans de montres et les rêveurs fous d’esthétisme. La parution du numéro 1 est prévue pour la fin novembre 2021.

BOAT HEROES un nouveau concept-magazine lifestyle dédié au motonautisme.

BOAT HEROES s’adressera quant à lui aux passionnés de bateaux à moteur, aux amoureux des sports nautiques, mais aussi aux champions de l’élégance et des rêveurs que vous êtes et qui restent sensibles à l’excellence et au raffinement. L’occasion de s’immerger dans des récits de légendes, de s’émerveiller devant les plus beaux bateaux du monde et les hommes et les femmes de caractère qui incarnent ce magnifique art de vivre, du simple amateur aux plus grands collectionneurs. Un voyage unique entre célébrités et anonymes, hédonistes et marins, histoire de naviguer au centre de ce qui fait encore le sel de la vie : le beau, le rare et le précieux. BOAT HEROES, c’est le nouveau magazine incontournable du monde des bateaux et de l’art de vivre. Vous pourrez découvrir ce nouveau magazine en kiosque début 2022.

Crise de la presse et publications réinventées

À une époque où la presse écrite continue de subir de plein fouet une crise sans précédent liée au développement d’internet depuis le début des années 2000, certains éditeurs de presse “papier” tirent leur épingle du jeu en apportant une offre nouvelle. Le succès des “Mooks” (La revue des deux mondes, XXI) et leur journalisme réinventé l’ont confirmé, comme certaines revues à la qualité supérieure, au papier épais et aux images léchées. C’est le cas de MOTO HEROES qui avait révolutionné à sa sortie, en juin 2012, le monde de la presse moto avec un style raffiné et haut de gamme. Suivi de la revue AUTO HEROES en janvier 2016, la gamme “HEROES” fait partie de ces publications que l’on conserve, comme GEO ou STUDIO à une époque, simplement parce qu’elles sont belles et qu’il est toujours de bon ton d’en laisser trainer un ou deux exemplaires sur une table basse surmontant un moteur V2, par exemple, ou chez les barber-shops et autres préparateurs renommés.

Avec MONTRE HEROES et BOAT HEROES, dotée d’une nouvelle équipe de repreneurs, HEROES MEDIA entend bien réitérer sa recette pleine de succès. Nous leur souhaitons de durer le plus longtemps possible pour la première et un bon vent pour la seconde.

