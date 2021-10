La nouvelle édition d’Iron Motors se tiendra sur le circuit Carole, au nord de Paris, les 16 et 17 octobre 2021. Cet événement réservé aux “motos de caractère only” propose un salon rétro et des roulages, autour de nombreux exposants.

Plus de 1 000 motos de caractère

La nouvelle édition d’Iron Motors se déroulera le wek-end des 16/17 octobre sur le circuit Carole, proche de Paris. Sur place, vous découvrirez de nombreux clubs, des préparateurs, des exposants professionnels, artistes, constructeurs et concessionnaires. Situé au cœur du circuit Carole, Iron Motors s’adresse d’abord aux passionnés de motos anciennes et aux préparations à deux roues.

Au total, ce sont plus de 1 000 motos de caractère qui seront sur le paddock et 300 de plus qui tourneront sur le circuit. Une piste qui accueillera la parade Honda CB 750 Four, à l’occasion des 25 ans du club.

Bmw et Royal Enfield à l’honneur

Pour cette nouvelle édition 2021, deux marques de moto seront à l’honneur ; Bmw Motorrad et Royal Enfield. La première présentera la totalité de sa gamme Heritage, composée de la magnifique R 18 et des modèles Nine T, avec possibilité d’essayer les motos et la seconde proposera des essais tout le week-end, sur tous les modèles de la marque.

Côté machines vintage d’époque, le team Gérald Motos exposera des motos de course des années 70, dont certaines rouleront sur le circuit Carole. Sur place, vous pourrez vous restaurer grâce aux Food-Trucks installés. Le parking auto et moto sera gratuit, ainsi que la consigne pour les casques à l’aide de la FFMC.

Avec une météo qui s’annonce très agréable pour le week-end à venir, se rendre sur l’Iron Motors aura comme un air de vacances cette année, alors bon week-end à tous et … soyez prudents !

Plus d’informations en allant dur le site Iron Motors. Page Facebook ici.

IRON MOTORS

Circuit Carole – Paris

16 et 17 octobre 2021

Prix du ticket : 15 euros (10 euros en cliquant ici) – gratuit pour les moins de 16 ans.

