La prochaine édition du salon Rétromobile se déroulera du 2 au 6 février 2022, à Paris. Après un report puis l’annulation de l’édition 2021, ce grand rendez-vous des véhicules vintage confirme chaque année l’intérêt grandissant du public pour les anciennes. Si vous aviez acheté votre billet pour l’édition 2021, il reste valable pour 2022.

Après l’annulation de son édition 2021, le Rétromobile revient à Paris du 2 au 6 février 2022. La billetterie est ouverte sur le site Rétromobile, avec un tarif préférentiel du ticket jusqu’au 25 janvier 2022 si vous l’achetez en ligne, à 20 euros, contre 24 euros sur place.

Du 26 janvier au 2 février 2022, le ticket passera à 21 euros en ligne, puis à 22 euros du 3 février à la fin du salon.

L’avant-première continue

L’organisation propose également de participer à la soirée avant-première, qui se déroulera le 1er février 2022 de 19H00 à 22H00, au tarif de 55 euros.

Il est également possible d’acheter un billet unique pour toute la durée du salon, incluant la soirée avant-première, au prix de 125 euros.

Pour les enfants de moins de 12 ans, l’entrée sera gratuite. Tarif pour les personnes à mobilité réduite : 16 euros.

Une édition qui devrait faire le plein

Privés de leur édition 2021, tous les passionnés (et ils sont nombreux) de voitures anciennes viendront en masse l’année prochaine pour se replonger dans les belles années oubliées de l’histoire automobile. Avec un trafic de 122 000 visiteurs pour l’édition 2020, Rétromobile attire chaque année de plus en plus de monde et il faut s’attendre à un joli score pour l’édition 2022, en raison de l’annulation du rendez-vous en 2021.

Un succès qui s’explique par le fait que la France possède un important patrimoine automobile, qu’elle est le 3ème marché européen des véhicules de collection, derrière l’Angleterre et l’Allemagne et qu’elle représente un Chiffre d’Affaires de 4 milliards d’euros (2017) lié aux voitures anciennes (il est de 55 milliards d’euros dans le monde dont 20 milliards en Europe en 2017).

Pour l’édition 2022 et comme chaque année, le Rétromobile proposera sa grande vente aux enchères, organisée par la maison Artcurial.

Tous les renseignements en cliquant ici.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Rétromobile