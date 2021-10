Peugeot Sport fête ses 40 ans ce mois-ci. Fondé en octobre 1981 par Jean Todt, ce département a connu un parcours fait de nombreux succès, autour d’une aventure humaine passionnante qui nous a fait vibrer.

De nombreuses victoires

Les statistiques sont parfois un peu plus que symboliques, mais force est de constater que Peugeot Sport a récolté bien plus de victoires retentissantes que le nombre d’années écoulées depuis sa création en octobre 1981, forgeant un record qui en dit long sur la performance de l’équipe.

Qualité permanente et stratégie sportive judicieuse

« Le sport automobile offre à l’industrie automobile un laboratoire technologique exceptionnel pour accélérer la recherche et le progrès », estime Linda Jackson, PDG de Peugeot. « Pour notre marque, il joue un rôle essentiel dans le déploiement de nos modèles et nos projets de mobilité de demain. C’est cet héritage qui nous guide et, surtout, sert de tremplin à de nouvelles conquêtes, aujourd’hui et demain.

Des modèles mythiques

Créée par Jean Todt et initialement connue sous le nom de Peugeot Talbot Sport, Peugeot Sport a produit de nombreuses voitures emblématiques, dont les mémorables 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi et 905, suivies plus récemment des 908, 208 T16 Pikes Peak, 2008 DKR, 3008 DKR, 208 WRX et, désormais, le révolutionnaire 9X8 qui s’apprête à jouer un rôle central dans le plan d’électrification de Peugeot, tout en incarnant les liens étroits entre la branche sportive et l’équipe de design de la marque.

Au cours des 40 dernières années, les hommes et les femmes de Peugeot Sport ont relevé avec succès le défi de tant d’événements mythiques tant au niveau mondial que national, et c’est leur passion et leur professionnalisme, deux valeurs fondamentales qui continuent d’inspirer l’équipe actuelle.

Coup d’œil dans le rétro

Un regard en arrière sur les décennies évoque inévitablement des images de Peugeot Sport en passe de remporter des titres et des triomphes dans les Championnats du Monde FIA des Rallyes et du Monde Rallycross, sur le célèbre Rallye Dakar, aux 24 Heures du Mans et à la Pikes Peak ”Race to International Hill Climb of Clouds”, mais aussi en course sur circuit en France et ailleurs, ainsi que des podiums en Formule 1 en tant que motoriste.

Un palmarès impressionnant

Le palmarès de Peugeot Sport est impressionnant sur les 40 dernières années, jugez plutôt :

5 titres Constructeurs du Championnat du Monde des Rallyes, en 1985, 1986, 2000, 2001 et 2002

4 couronnes pilotes du Championnat du monde des rallyes, avec Timo Salonen, Juha Kankkunen et Marcus Grönholm (deux fois)

3 titres Pilotes et Constructeurs Intercontinental Rally Challenge (2007, 2008 et 2009)

Une longue liste de titres de rallye nationaux ; 3 victoires aux 24 Heures du Mans, en 1992 (avec Yannick Dalmas/Derek Warwick/Mark Blundell), 1993 (Christophe Bouchut/Eric Hélary/Geoff Brabham) et 2009 (Marc Gené/David Brabham/Alex Wurz)

3 victoires de Pikes Peak Hill Climb, en 1988 (avec Ari Vatanen), 1989 (Robby Unser) et 2013 (Sébastien Loeb)

Titres de Super Touring, dont le titre de Super Tourenwagen Cup d’Allemagne 1997 avec la 406 (Laurent Aïello)

7 victoires à Dakar, en 1987 (avec Ari Vatanen), 1988 (Juha Kankkunen), 1989 et 1990 (Ari Vatanen), 2016 et 2017 (Stéphane Peterhansel) et 2018 (Carlos Sainz)

1 titre de champion du monde de rallycross (2015).

Au fil des années, les différents champions qui ont piloté ces voitures, dont beaucoup ont laissé une marque indélébile dans leurs époques et disciplines respectives, ont pu compter sur les équipiers méticuleux, consciencieux, combatifs et innovants de Peugeot Sport qui, avec les managers qui ont mené ces campagnes successives, ont porté haut et fier les couleurs de la marque. La soif de victoire d’anciens managers comme Jean Todt, Corrado Provera, Jean-Pierre Nicolas et Bruno Famin, pour ne citer qu’eux, a toujours été motivée par la volonté de rassembler tout le monde, d’innover, d’inspirer et d’aller de l’avant.

Le sport automobile étant si ancré dans l’ADN du constructeur automobile français, tous les programmes de Peugeot Sport ont été conçus pour soutenir une vision ou une stratégie technologique particulière du constructeur automobile français dans des domaines allant de la sécurité et de la performance aux nouvelles formes d’énergie, de l’efficacité, de l’électronique et des aides à la conduite.

Objectif électrique

Aujourd’hui, l’électrification est au cœur du programme Hypercar de Peugeot Sport avec les 9X8 aux 24 Heures du Mans et FIA WEC et symbolise les enjeux des projets de Peugeot pour la mobilité de demain tout en contribuant à ses efforts de recherche au fur et à mesure que les pilotes mettent à l’épreuve de nouvelles idées pour le bénéfice des automobilistes de tous les jours dans un cycle piste-route vertueux.

Ce mois-ci, Peugeot Sport célèbre son 40e anniversaire qui, bien qu’un jalon important, n’est qu’une étape sur la longue route qui attend la marque au lion vers de nouvelles avancées, expériences et aventures enrichissantes. Rendez-vous dans quarante ans !

Crédit photo : Peugeot Sport©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

