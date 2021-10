THE FRENCH DISPATCH sortira dans les salles le 27 octobre 2021. Cette nouvelle réalisation de Wes Anderson (“Rushmore“, “The Grand Budapest Hotel”, “La vie aquatique”) met en scène un recueil d’histoires, tirées du dernier numéro d’un magazine américain. L’action se passe dans une France vintage des années 60, dans la ville imaginaire d’Ennui-sur-Blasé. On y découvre de nombreux modèles Citroën d’époque, une mode rétro et une décoration délicieusement vintage.

THE FRENCH DISPATCH, le nouveau film de Wes Anderson, cinéaste visionnaire nommé aux Oscars, met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain éponyme publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Le scenario se déroule dans une ville imaginaire nommée Ennui-sur-Blasé, qui représente la France à travers le temps.

Wes Anderson : « La base visuelle du film, les costumes, les décors, tout se nourrit des recherches et de la documentation. Même s’il s’agit d’une invention de toutes pièces, même si tout a été imaginé avec beaucoup de fantaisie, tout se fonde sur des références. »

Une collaboration artistique avec Citroën s’illustre tout au long du film. La visite du Conservatoire Citroën en amont du tournage a permis d’identifier les modèles qui serviraient l’histoire, avec principalement des Traction et Type H. D’autres modèles Citroën figurent également dans les rues de cette ville typiquement française : 2 CV, Ami 6, DS et GS.

UNE COURSE-POURSUITE À BORD DE TRACTION EN FORMAT BANDE DESSINÉE

Alors que le rédacteur en chef de The French Dispatch, un magazine américain à gros tirage basé dans la ville française d’Ennui-sur-Blasé, vient de mourir, toute l’équipe du journal se réunit pour écrire sa nécrologie. Les souvenirs liés à ce patron bien-aimé, vont se fondre dans quatre récits qui composent le film, dont celui de « La salle à manger privée du commissaire ». Cette section a des connotations évoquant les drames policiers français des années 30, 40 et 50. À un moment crucial, les images réelles sont remplacées par une animation rappelant les bandes dessinées françaises ainsi que la ville du tournage, Angoulême, capitale de la bande dessinée. La course-poursuite est menée à bord de la voiture emblématique de ces années : la Traction !

CITROËN ET LE CINÉMA

Marque populaire e plus que centenaire, Citroën est présente au cinéma depuis toujours et compte des scènes d’anthologie à bord des véhicules de son histoire, tous modèles confondus. La liste est longue, avec parmi les films au succès mondial : La 2 CV 007 (Rien que pour vos yeux, 1981) qui fête ses 40 ans et qui donna lieu à une série spéciale, la DS de ‘Retour vers le futur II’ (1989), ou encore le film d’animation ’Cars 2’ (2011) où DS et 2 CV sont réunies et s’embrassent au-dessus de la Seine ! Dans son film « La vie aquatique » (2004), Wes Anderson rend hommage à Citroën, à deux reprises : lorsque l’équipage du professeur Zissou va délivrer des otages dans l’hôtel Citroën et pour circuler sur l’île qui leur sert de base à bord d’une Méhari Jaune.

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021, THE FRENCH DISPATCH est imprégné de la signature visuelle du réalisateur, réputé pour son univers atypique, ses couleurs saturées et son style néo-rétro. Le casting est incroyablement riche, avec entre autres Léa Seydoux, Benicio del Toro, Bill Murray qui tourne là son 9ème film avec Wes Anderson, Willem Daffoe, Christoph Waltz et Owen Wilson.

THE FRENCH DISPATCH

Sortie le : 27 octobre 2021 en salle / Durée : 1h 48min / Comédie, Drame, Romance.

Réalisé par : Wes Anderson.

Avec BENICIO DEL TORO, FRANCES MCDORMAND, JEFFREY WRIGHT, ADRIEN BRODY, TILDA SWINTON, TIMOTHÉE CHALAMET, LÉA SEYDOUX, OWEN WILSON, MATHIEU AMALRIC, LYNA KHOUDRI, STEPHEN PARK, BILL MURRAY, LIEV SCHREIBER, ELISABETH MOSS, EDWARD NORTON, WILLEM DAFOE, LOIS SMITH, SAOIRSE RONAN, CHRISTOPH WALTZ, CÉCILE DE FRANCE, GUILLAUME GALLIENNE, JASON SCHWARTZMAN, TONY REVOLORI, RUPERT FRIEND, HENRY WINKLER, BOB BALABAN, HIPPOLYTE GIRARDOT, ANJELICA HUSTON

Crédit photo : ©2021 20TH Century Studios – ALL RIGHT RESERVED

