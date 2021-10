Le Cupra Formentor VZ5 est disponible, 59.990€ pour le 5-cylindres de 390ch.

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir un modèle neuf se parer d’une motorisation aussi excitante par les temps qui courent, Cupra nous régale donc en proposant désormais une version 5-cylindres du Formentor. Le bloc vient directement d’Audi, on le retrouve notamment sur la TTRS et la RS3.

Ce coeur mécanique 2.5L à 5-cylindres en ligne, une espèce en voie de disparition, déploie 390ch grâce au turbo qui lui est couplé. Le couple est à l’avenant avec une valeur maximale de 480Nm. Le rupteur est fixé quant à lui à 7.000 tours/minute.

Propulsé par une boîte automatique double-embrayage DSG7, le Formentor VZ5 expédie ainsi le 0 à 100 en 4.2 petites secondes.

Dénommée VZ5, pour veloz en espagnol soit « rapide » en bon français, cette version vient dorénavant coiffer le haut de la gamme du SUV au sang chaud. Et à moteur explosif, il fallait un plumage raccord ! Cupra fait donc dans l’harmonie en proposant une esthétique plus énervée à base de détails noir mat et carbone. On peut ainsi noter une nouvelle lame avant en carbone, ainsi que le diffuseur arrière dans le même matériau.

Au niveau de ce même diffuseur, on ne peut que remarquer les quatre sorties d’échappement cuivrées disposées d’une manière originale, voilà qui achèvera de donner le ton pour ceux qui doutaient encore du tempérament explosif de l’espagnol.

Niveau freinage il fallait de quoi arrêter le caractère volcanique du 5-cylindres, on retrouve donc des disques ventilés et perforés de 375mm à l’avant équipés d’étriers fixes 6-pistons. Ce ne sera pas de trop pour stopper net les 1.765kg affichés sur la balance.

La puissance passe aux quatres roues via le doux nom 4Drive, pour une motricité à toute épreuve. Pour qu’on puisse tout de même s’amuser, Cupra a équipé le VZ5 d’un mode Drift permettant d’envoyer plus de puissance sur l’essieu arrière tout en déconnectant les béquilles électroniques afin de faire valser le popotin ibérique du Formentor.

De plus, un système de torque-vectoring permet de gommer le sous-virage inhérent aux transmissions intégrales en permettant de charger davantage la roue arrière extérieure pour plus d’agilité en courbe.

Enfin, le châssis a été retravaillé pour utiliser au mieux cette nouvelle puissance. Les suspensions ont ainsi été rabaissées de 10mm, tandis que les voies s’élargissent de 2mm, la géométrie a été modifiée et la direction recalibrée. De quoi passer fort en courbes sur circuit !

Très bien équipé, ce Formentor VZ5 reconduit tous les équipements de la finition VZ plus d’autres nouveautés (liste non exhaustive) :

– Pack extérieur Noir Mat et inserts carbone

– Quadruple sortie d’échappement Copper

– Jantes alliage 20 pouces Supreme Black Copper

– Volant Supersport Cupra

– Pack Drive Assist XL

– TopView Camera 360°

– etc.

Le tout s’offre pour un prix de 59.990€, auquel il faudra rajouter malheureusement le malus maximal de 30.000€ à cause des émissions de CO2 à 231g/km.

