Un remake du film “Le jouet” sortira fin 2022 avec Jamel Debbouze

Un remake du film “Le jouet” sortira au cinéma en novembre 2022. Le film initial réalisé par Francis Veber (“La chèvre”, “Les compères”, “Le dîner de cons”) avec Pierre Richard dans le rôle principal était sorti en 1976. Derrière la caméra, c’est James Huth (“Brice de Nice”, “Serial lover”) qui redonnera vie à François Perrin, interprété cette fois par le comédien Jamel Debbouze.

Un remake du film “Le jouet” sortira en salles en novembre 2022, ou début 2023. La date reste à confirmer. Le titre sera “Le nouveau jouet” et pour reprendre le rôle de Pierre Richard, qui incarnait François Perrin dans le long-métrage de 1976, c’est le comédien Jamel Debbouze qui a été choisi.

Dans le film réalisé par Francis Veber, François Perrin était un journaliste au chômage depuis “dix-sept mois et six jours”, qui retrouve un job chez France Hebdo, revue appartenant au milliardaire Pierre Rambal-Cochet, interprété par Michel Bouquet. Lors d’un reportage qu’il couvre dans un magasin de jouets appartenant au même milliardaire, Perrin est choisi comme nouveau jouet par le fils Rambal-Cochet, tel un objet à emballer pour le gamin, véritable tête à claques qu’on a envie de baffer tout le long du film.

Dans “Le nouveau jouet”, Jamel Debbouze interprètera non plus François Perrin, mais Samy. Samy vit dans une barre HLM de banlieue, entre ses amis d’enfance et sa femme Alice qui attend leur premier enfant. Pour subvenir aux besoins de sa future famille, il accepte, la mort dans l’âme, un poste de gardien de nuit dans un grand magasin de luxe. Philippe Etienne est l’homme d’affaires le plus riche de France. Froid, handicapé des sentiments, il travaille plus que jamais depuis que sa femme est morte un an auparavant. Son fils unique et héritier de la dynastie Etienne, Alexandre tient son père à distance et s’est réfugié́ dans un monde solitaire d’enfant gâté́. Pour l’anniversaire de son fils, Philippe Etienne fait ouvrir pour lui seul le rayon jouets d’un grand magasin, avec la possibilité́ de prendre ce qui lui fait plaisir. Alexandre choisit son nouveau jouet : Samy.

C’est Daniel Auteuil qui reprendra le rôle du milliardaire, tenu en 1976 par Michel Bouquet. Quarante-cinq ans après, les problèmes restent les mêmes avec un écart riches/pauvres qui s’est creusé, le chômage, la crise ambiante et le despotisme de certains grands patrons toujours d’actualité. Pour la petite histoire, la scène où Gérard Jugnot se fait virer parce qu’il a les mains moites dans “Le jouet” de 1976 aurait été inspirée par une situation réelle, lorsque Marcel Dassault avait fait licencier un de ses collaborateurs pour les mêmes raisons.

Le nouveau jouet – date de sortie : novembre 2022/début 2023 – Réalisateur : James Huth – Avec : Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Alice Belaïdi et Simon Faliu.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Jamel Debbouze