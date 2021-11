Toutes les voitures possèdent des filtres. Qu’elles soient à motorisation Diesel ou essence, elles possèdent 4 filtres principaux qui sont ; le filtre à climatisation, le filtre à air, le filtre à huile et le filtre à carburant. Quatre passoirs qu’il faut changer à des rythmes différents pour optimiser le bon fonctionnement de votre véhicule.

Des filtres pour un bon fonctionnement

Comme pour l’homme qui possède ses filtres naturels ; poils du nez, les reins, une voiture dispose de filtres pour assurer son bon fonctionnement. Cela concerne les voitures à essence et Diesel, les véhicules électriques étant dépourvus de filtres, à l’exception du filtre de climatisation. Sans frottements mécaniques ni échanges de flux, les autos électriques sont globalement plus simples d’entretien.

Concernant les moteurs thermiques, c’est une autre affaire. Il existe des frottements mécaniques et différents flux qui circulent dans le système mécanique ; essence, huile et air. Pour fonctionner au mieux, une auto est équipée du filtre à climatisation, le filtre à air, le filtre à huile et le filtre à carburant. Quelle est leur utilité ? Quand faut-il les changer ? Monsieur Vintage vous explique tout.



Le filtre à climatisation

C’est le filtre à air de l’habitacle. Il en existe de trois types ; à charbon actif, au polyphénol ou standard.

• Le filtre à charbon actif assure le filtrage du pollen, des odeurs et des composés organiques que l’on trouve dans l’air ambiant.

• Le filtre au polyphénol est également un filtre à charbon actif qui est traité sur sa surface avec du polyphénol. Ce dernier a l’avantage de neutraliser jusqu’à 92% des particules allergisantes.

• Le filtre standard est de couleur blanche et il filtre surtout le pollen ainsi que les particules fines.

En fonction de votre type de roulage ; ville, campagne et de vos allergies, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix. Filtre à charbon actif pour la ville, filtre standard pour la campagne et filtre au charbon et polyphénol si vous avez des allergies.

Ce filtre n’est pas à négliger et il faut penser à le changer régulièrement, sans quoi le moteur de la climatisation peut s’encrasser, créant des problèmes de désembuage ou l’apparition de mauvaises odeurs dans l’habitacle. Si vous ne faites rien, le moteur pourra lâcher au bout d’un certain moment, ce qui nécessitera son remplacement. Dans ce cas, le coût se situe entre 300 et 400 euros, pour le prix d’un moteur neuf. Notre conseil : évitez une pièce d’occasion, dont vous ne connaissez pas l’historique d’entretien.

Quand faut-il changer son filtre à climatisation ?

Les fabricants automobiles ne précisent généralement pas à quelle fréquence il faut remplacer le filtre à climatisation. Mais en moyenne, il est conseillé de le faire remplacer tous les 25 000 kilomètres.

Le filtre à air

À ne pas confondre avec le filtre à air de l’habitacle (ou filtre à climatisation que nous évoquons plus haut). Le filtre à air est le poumon de votre moteur, dans ce sens où il empêche les particules abrasives de s’y répandre, ainsi que les poussières et les insectes. Mais son rôle ne s’arrête pas là puisqu’un filtre à air en bon état permet le bon dosage du mélange air/carburant, équilibre important pour une consommation, des rejets CO2 et des performances optimisées.

Quand faut-il changer son filtre à air ?

Le filtre à air se remplace entre 40 000 et 60 000 kilomètres, sauf si vous habitez une ville polluée et/ou poussiéreuse, où il faudra le changer tous les 40 000 km.

Le filtre à huile

Comme son nom l’indique, le filtre à huile à en charge d’épurer l’huile de votre moteur. C’est un élément essentiel parce que s’il est encrassé, la vie du moteur peut en être réduite. Le filtre à huile retient tous les résidus issus des nombreux frottements mécaniques de l’auto. Saletés, particules métalliques et huile oxydée seront retenues grâce à ce filtre.

Quand faut-il changer son filtre à huile ?

Important : le filtre à huile doit être changé à chaque vidange. Le kilométrage des vidanges varie en fonction du modèle de voiture ; type de moteur ; âge du véhicule et il est indiqué dans la notice d’entretien. En moyenne, la vidange doit être faite tous les 20 000 kilomètres.

Le filtre à carburant

Placé à la sortie du réservoir entre la pompe à essence et le carburateur, le filtre à carburant a pour rôle de filtrer les particules et toutes les impuretés qui pourraient passer dans le système d’injection. Son rôle est indispensable au bon fonctionnement du moteur et son remplacement doit être réalisé régulièrement, notamment pour les moteurs Diesel. Afin de faciliter son travail, nous vous conseillons d’éviter le plus possible de rouler sur la réserve, pour éviter que le carburant qui passera par le filtre ne soit trop chargé en impuretés.

Quand faut-il changer son filtre à carburant ?

Les professionnels recommandent de remplacer le filtre à carburant tous les 30 000 kilomètres sur les motorisations Diesel et tous les 50 000 km sur les modèles essence.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

