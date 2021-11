Pink Floyd, un des plus grands groupes rock de la planète. Formé en 1965 par Roger Waters et Syd Barret, le groupe londonien a produit 15 albums studio en 50 ans de carrière et vendu plus de 365 millions de disques. Dominique Dupuis leur consacre un très beau livre qui vient d’arriver en librairie, une bonne idée cadeau pour Noël qui arrive déjà.

Pink Floyd, surement selon certains, le 3ème groupe le plus important de l’histoire de la pop derrière les Beatles et les Stones et les auteurs d’un des plus grands albums du rock « The Dark Side of The Moon » présent pendant plus de 18 ans au Billboard américain. Voici dans la collection Cover un beau livre écrit par Dominique Dupuis présentant l’ensemble de l’œuvre du groupe ainsi que les albums solos de chacun des membres fondateurs.

LE LIVRE

L’histoire commence en 1965 dans une école d’architecture et se poursuit rapidement dans les milieux underground londoniens. Depuis que quelques musiciens américains ont traversé l’Atlantique, le LSD égaye les soirées. Pink Floyd va rapidement devenir la coqueluche du Londres alternatif et mettre la musique psychédélique sur le devant de la scène produisant une musique planante et expérimentale. Pink Floyd sera aussi un des représentants majeurs du rock progressif. Mais Pink Floyd, c’est surtout le troisième album le plus vendu de tous les temps avec « Dark Side of The Moon », un show pharaonique avec « The Wall » et des tournées grandioses où le spectacle est total. En présentant l’ensemble de l’œuvre, les albums studios, les live, les rééditions avec bonus, les coffrets inédits, ce livre est aussi l’occasion de redécouvrir des classiques, de partir en quête de quelques pépites cachées, de réévaluer un album plutôt honni par la critique à sa parution et peut être d’avoir un regard plus distant sur un titre qui a berçé notre jeunesse. Enfin cet ouvrage donne à découvrir les albums solos de chacun des membres fondateurs et réservent surement quelques surprises en écoutant les œuvres de Nick Mason ou de Richard Wright.

L’AUTEUR

C’est au son de King Crimson et du premier Pink Floyd que Dominique Dupuis tombe dans la marmite du rock à la fin des années soixante. Certes quelques notes des Beatles, des Stones et des Pretty Things ont éveillé sa conscience un peu avant. Mais la notion compulsive de collectionneur avec la pochette de Robert Crumb réalisée pour Janis Joplin et il part pour un long voyage au pays du rock. Organisateur de concerts de Tempest ou de Sweet Smoke en 1974, manager des Stinky Toys, le groupe punk d’Elli Medeiros et de Jacno, en 1977, il dirige la collection vinyl créée en 2008 aux éditions Ereme. Il est l’auteur de « Rock Vinyls », de « Progressive Rock Vinyls », de « NewWave Vinyls », de « Hard Rock Vinyls », de « Punk Vinyls » et se spécialise dans le rock progressif étant l’auteur de « Zappa Cover, de « King Crimson Cover », « Deep Purple » et « Prog Rock en 150 figures. Lorsqu’il ne se consacre pas à la musique, il écrit sur la bande dessinée. Il est l’auteur de« Quai des Bulles » aux éditions de la vie du rail et de « Au début était le Jaune » aux éditions PLG.

PINK FLOYD

Editions Le Layeur

240 pages (cartonné, relié)

prix public : 34 euros

Disponible en librairie.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

