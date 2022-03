Une icône du style italien : l’élégance des années 60 avec le nouveau LEGO® Vespa 125. Le célèbre fabricant de briques emboitables danois LEGO propose depuis ce mardi 3 mars 2022 la fameuse “guêpe” italienne dans une boîte de 1 106 pièces à assembler soi-même. Une œuvre rétro qui plaira à tous les aficionados de la marque transalpine, comme aux fans de LEGO.

Un moment de pur plaisir

Goûtez au véritable style italien avec le nouveau modèle LEGO® Vespa 125 inspiré de l’emblématique Vespa Piaggio. Ce set de 1 106 pièces est conçu pour aider les amateurs de style à trouver un moment de pur plaisir à travers la construction LEGO alors qu’ils remontent dans le temps pour créer cette élégante pièce d’exposition.

Plaque italienne

Le nouveau modèle LEGO rend hommage à la Vespa originale avec sa couleur bleu pastel, l’une des premières couleurs dans lesquels cette icône italienne a été produite. Les fans peuvent davantage célébrer l’héritage de ce set en ajoutant une plaque d’immatriculation italienne classique des années 1960 et le logo Vespa.

Toujours en vogue

Comme l’original, ce modèle est plein de superbes détails et de touches de design sophistiquées. Du bouquet de fleurs dans le panier de la moto à l’arrière, à la roue de secours, le capot moteur amovible, le guidon ou encore la béquille, ce modèle sera certainement exposé avec fierté dans votre maison ou votre bureau pour créer votre propre hommage à l’icône italienne toujours en vogue.

Remonter dans le temps

« Travailler avec l’équipe Vespa pour créer ce superbe chef-d’œuvre automobile a été une expérience incroyable. Recréer les détails du modèle original pour célébrer la Vespa classique des années 1960 a été l’une de mes parties préférées de la conception de ce set. Il m’a offert la possibilité de remonter dans le temps et de laisser libre cours à mon imagination lors de la conception, nous espérons que l’expérience est la même pour les fans« , a déclaré Florian Muller, concepteur principal du groupe LEGO.

Un défi relevé avec brio

Marco Lambri, responsable du Design Center du groupe Piaggio a ajouté : « La collaboration avec LEGO a été une expérience extraordinaire car elle a permis de réunir deux rêves, LEGO et Vespa, qui partagent les possibilités d’expression infinies qu’ils offrent à leurs fans. Deux marques extraordinaires capables de traverser différentes époques, sachant toujours se réinventer car il y a dans leur ADN la capacité d’unir et de construire. En tant que designer, le défi était de combiner les formes douces de la Vespa avec celles des briques LEGO, un défi que nous avons relevé avec brio« .

Le set LEGO Vespa 125 sera disponible sur LEGO.com, dans les magasins LEGO et chez d’autres revendeurs dans le monde entier à partir du 1er mars au prix de 99.99€.

Âge : 18 ans et plus

Nombre de pièces : 1 106 pièces

Prix : 99.99€

Dimensions : Cette pièce d’exposition mesure plus de 22cm de haut, 12cm de large et 35cm de long.

Crédit photo : LEGO©

