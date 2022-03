Le film THE BATMAN sort en salles ce mercredi 2 mars 2022. Un long-métrage de deux heures et cinquante-sept minutes qui ravira les fans de l’homme chauve-souris, créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger. Il apparut pour la première fois dans le comic-book “Detective Comics” N°27 du 30 mars 1939, sous le nom de The Bat-Man, titre du nouvel opus de Matt Reeves. À cette occasion, la marque POLICE sort une gamme de quatre montres directement reliées à l’univers de Bruce Wayne.

Warner Bros. Pictures lance » The Batman » de Matt Reeves aujourd’hui mercredi 2 mars 2022, avec Robert Pattinson dans le double rôle du détective justicier de Gotham City et de son alter ego, le milliardaire reclus Bruce Wayne.

Deux ans à traquer les rues alors que le Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, ont conduit Bruce Wayne dans l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance, Alfred Pennyworth (Andy Serkis), le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright), parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une piste d’indices énigmatiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête dans un monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias le pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton / alias le Riddler (Paul Dano).

Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que les plans de l’agresseur deviennent plus précis, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui ont longtemps affligé Gotham City.

Une aventure de 3 heures réalisée par Matt Reeves, déjà responsable de deux opus de La planète des singes et de Cloverfield. À cette occasion, la marque POLICE sort une collection de quatre montres directement liées à l’univers de BATMAN :

THE BATMAN™ LA MONTRE THE BATMAN a une construction de boîtier unique en deux parties, évoquant la double identité du personnage. Chaque partie de la montre peut être réglée sur un fuseau horaire distinct, parfait pour les aventuriers qui voyagent à travers le monde. Des éléments emblématiques sont visibles – le symbole de la chauve-souris et le titre du film – ornent la moitié inférieure du garde-temps de manière très industrielle. Les deux couronnes à des positions inhabituelles entraînent les deux cadrans séparés. Le logo Police sur la bielle cylindrique centrale ajoute une touche technique et industrielle à la montre Police. Le bracelet en cuir texturé complète l’aspect général de la montre THE BATMAN. Le prix : 399 euros.

ÉDITION VENGEANCE La fureur sans vergogne de THE BATMAN prend forme dans l’édition Vengeance. Ce garde-temps renferme trois compteurs pour trois fuseaux horaires distincts, disponible avec un boîtier et un bracelet en acier inoxydable finition pdv noir. Le compteur principal est logé profondément à l’intérieur du boîtier, avec des index pointant vers le haut et vers l’extérieur. Les différents compteurs sont mis en valeur par un jeu de superpositions originales et techniques ; le symbole de la chauve-souris, le détail des vis industrielles créent un sentiment de profondeur et d’innovation. Chaque couronne rainurée porte le célèbre logo » P « . Le prix : 299 euros.

ÉDITION DE GOTHAM CITY Une ode à la ville qui est témoin de tout, l’édition Gotham City prend vie avec une fonction de rétroéclairage radiant à l’intérieur du boîtier en acier inoxydable finition pvd noir. Le légendaire symbole de chauve-souris s’allume sur le cadran sombre en nid d’abeille. Une couronne proéminente est placée à la position 4 heures et est protégée par l’ajout d’un fermoir métallique fonctionnel, autrement appelé un cache couronne. La montre est assemblée sur un bracelet en silicone noir, très doux au toucher avec le symbole de la chauve-souris gravé sur des inserts métalliques, visibles de chaque côté du bracelet. Le prix : 199 euros.

ÉDITION CATWOMAN Un garde-temps multi-compteurs élégant, inspiré de la personnalité rapide et agile de Catwoman. La montre est disponible sur un boîtier en acier inoxydable finition pvd noir ornée d’une lunette incrustée de pierres en oxyde noir jais. Le cadran texturé à deux niveaux a un logo » Bat » chauve-souris poinçonné et est complété par 12 index originaux à facettes ; le tout en parfaite harmonie avec le style Catwoman. Le bracelet en cuir a un caractère qui lui est propre, texturé et réhaussé d’inserts métalliques de type rivets pour en faire un véritable accessoire de mode. Le prix : 199 euros.

Les montres BATMAN sont produites en édition limitée, avec 10 000 modèles pour le monde entier. Si vous effectuez votre achat avant le 31 mars 2022, vous recevrez en cadeau un joli Tote-Bag noir et un porte-clefs BATMAN.

Les modèles sont disponibles en France dans les magasins en ligne et les magasins de détails de montres et d’accessoires. Vous pouvez également les commander sur le site POLICE. Chaque montre est livrée dans une belle boîte noire et rouge, rangée dans un écrin chauve-souris (images ci-dessous).

Crédit photo : POLICE©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

