Piaggio présente la nouvelle Vespa GTS

Le groupe Piaggio vient d’annoncer l’arrivée en concessions de la nouvelle Vespa GTS. Un événement dans le milieu des vespistes pour ce modèle culte, dont la dernière évolution s’est faite en 2019, il y a déjà quatre ans.

La naissance d’une nouvelle Vespa est toujours un événement important car elle poursuit une histoire à succès extraordinaire, fondée sur des valeurs de style et de technologie. Lancée en 1946, la première Vespa est à l’origine d’un fabuleux moyen de mobilité devenu culte au fil du temps, synonyme d’élégance et de dolce vita.

Nouvelles technologies

La nouvelle Vespa GTS s’inscrit dans cet esprit et bonne nouvelle, sa ligne ne change pas. Les modifications sont d’ordre technologique avec l’arrivée d’un système de démarrage sans clef (keyless), un Stop & Start pour optimiser la consommation de carburant, un moteur et un châssis améliorés, un nouveau compteur avec écran TFT couleur sur la version GTS Super Tech, une nouvelle selle plus confortable et une nouvelle suspension à l’avant, ce qui est une très bonne nouvelle pour les habitués de la GTS. Une suspension avant entièrement renouvelée, tout en conservant le principe du mono-bras traditionnel. Tout le système a été repensé afin de garantir une plus grande stabilité, notamment à grande vitesse, et d’améliorer le confort et la maniabilité grâce à la nouvelle cinématique de la suspension.

Hpe 300 : le plus puissant des Vespa

La nouvelle gamme Vespa GTS est extrêmement riche en équipement de série et comprend quatre versions, chacune avec un caractère bien défini : la Vespa GTS classique et extrêmement élégante, la GTS Super contemporaine, la GTS SuperSport fougueuse et l’hyper-technologique GTS SuperTech.

Tous les modèles sont disponibles avec deux motorisations de cylindrées différentes : le célèbre et populaire monocylindre 125 i-get de 14 chevaux et le fougueux 300 hpe (High Performance Engine) de 24 chevaux, l’un des fruits les plus récents de la technologie du groupe Piaggio, visant à créer des motorisations toujours plus avancées et efficaces en termes de réduction des émissions et de la consommation.

De 5999 à 6999 euros

14 coloris pourront habiller les scooters. Quant aux tarifs, la Vespa GTS 125 démarre à 5999 euros, tandis que la Vespa GTS 300 HPE s’affiche à partir de 6999 euros. Les modèles 2023 et leurs variantes seront disponibles dès ce mois-ci en concession.

La coque de la nouvelle Vespa GTS, signature même du modèle, reste entièrement en acier, un matériau durable, car 100% recyclable, qui offre une robustesse inégalée ainsi que des qualités de sécurité et de dynamisme vraiment uniques. Cette carrosserie est une exclusivité mondiale Vespa.

Une nouvelle instrumentation fait son apparition sur toutes les versions, avec un style et une élégance inchangée, mais plus complète et capable d’exploiter toutes les fonctionnalités du système de connectivité VESPA MIA, de série sur les SuperTech et SuperSport et disponible en accessoire sur les autres versions.

Nous partirons à Rome le week-end prochain pour essayer cette nouvelle Vespa GTS, retrouvez notre essai complet sur le site MONSIEUR VINTAGE à partir du 11 octobre 2022.

Crédit photo : Vespa©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Nouvelle Vespa GTS