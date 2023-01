Pourquoi utiliser un comparateur d’assurance auto en 2023 ?

Dans un contexte de crise où l’inflation est de 10,4% en Europe, gérer son budget n’a jamais été autant au centre des préoccupations des Français. Différents secteurs sont touchés et même si le nombre d’accidents de la route n’a pas augmenté en 2022, celui des assurances est également impacté. Comparer les tarifs est devenu une démarche essentielle pour optimiser au mieux ses dépenses.

La France préservée avec une inflation à 7,1%

Même si la France fait partie des pays les moins impactés par l’inflation (7,1% dans l’hexagone contre 10,4% en Europe dont 13,1% en Belgique, 12,6% en Italie et 11,6% en Allemagne), la hausse des prix n’aura échappé à personne. Tous les secteurs sont touchés même celui des assurances qui, malgré le fait que le nombre d’accidents n’a pas augmenté sur l’année 2022, voient leurs tarifs grimper de +3% en moyenne, sur l’année 2023.

Une solution : le comparateur d’assurance

Face à cette situation, les automobilistes font de plus en plus appel à un comparateur d’assurance pour optimiser leur budget. Et on peut le comprendre, quand on sait que le prix d’une assurance auto peut varier du simple au double en fonction de la compagnie que vous choisirez, à garanties égales. Pour exemple, si l’on réalise une simulation sur le site LeLynx.fr, concernant un véhicule Dacia Duster de 2021 finition Confort 100 chevaux essence, pour une couverture tous risques, le prix à l’année fluctue de 493 euros à 1 347 euros, soit un écart de 854 euros !

Plus de 50% d’économie

L’avantage du comparateur est de gagner du temps en ayant directement sur votre écran une sélection d’assureurs complète (treize dans le cas de notre simulation), d’obtenir un devis pour l’auto, la moto, mais également l’habitation, d’avoir un devis au plus près de la réalité grâce à un questionnaire très complet (pensez à sortir votre permis de conduite et votre carte grise) et de pouvoir contacter directement l’assureur qui vous intéresse.

Pour remplir le questionnaire préalable à l’établissement du comparatif, comptez environ 15 minutes de votre temps. Il vous est demandé l’immatriculation actuelle du véhicule si vous en avez déjà un, le modèle, le type de parking, l’utilisation vous faites de votre auto, la fréquence de vos déplacements, vos antécédents d’assurance, le nombre de points que vous avez perdu dans les deux dernières années, date de permis, coordonnées etc. Un quart d’heure qui peut vous faire économiser plus de 50% sur votre prime d’assurance.

En France, le montant moyen dépensé par an pour assurer son auto au tiers est de 478 euros. Il passe à 781 euros pour une garantie tous risques. Un budget non négligeable qui mérite la comparaison.

Les causes de la hausse

Quelles sont les raisons des hausses appliquées cette année et il faut s’y attendre pour l’année 2024 ? Il y en a essentiellement trois :

• L’augmentation du prix des pièces détachées et des frais d’atelier qui impacte directement le tarif des primes d’assurance.

• Autre explication et elle n’est pas des moindres : le climat. L’année 2022 a été particulièrement mauvaise pour les assureurs, en raison des sommes colossales qu’ils ont dû verser à leurs clients suite aux nombreuses tempêtes, chutes de grêles et inondations qui ont détérioré voire même détruits des véhicules. Pour ces raisons, les garanties auraient pu augmenter de +5% cette année, si le ministère de l’Économie et des Finances n’était pas intervenu auprès des acteurs majeurs du secteur, afin de limiter la hausse des prix.

• Enfin, le nombre d’immatriculations de véhicules électriques et hybrides a fortement augmenté en 2022, ce qui induit des frais de réparations plus coûteux sur ce type d’automobiles.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : comparateur assurances