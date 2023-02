Rétromobile : exposition Ferrari sur le stand Girardo & Co

Le salon des véhicules anciens Rétromobile ouvre ses portes ce matin à la porte de Versailles, Paris 15e. Pour cette occasion, la maison de ventes Girardo & Co exposera 13 modèles Ferrari exceptionnels, à découvrir pendant toute la durée du salon.

Hommage à Ferrari

Pour le Salon Rétromobile de cette année, Girardo & Co a apporté le meilleur de l’Italie dans la ville lumière : Parmigiano Reggiano, vin Rosso Barchetta de Colle Manora, salami, expresso (doppio) et, bien sûr, Ferrari. Treize modèles, pour être précis.

Dans les coulisses, l’équipe Girardo & Co a travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour vous offrir, clients, amis, passionnés de la marque et followers du monde entier, une sélection vraiment exceptionnelle de chevaux cabrés de route et de compétition.

Des années 1950 à la somptueuse 250 GT LWB California Spyder et l’époustouflante Group V 512 S de 1970 jusqu’à la Works AF Corse 458 Italia GTE de 2013, toutes les époques, disciplines et goûts sont représentés. Cette exposition Ferrari est quelque chose que Girado & Co a recherché et ils en sont extrêmement fiers.

Si vous allez sur le Rétromobile cette semaine, arrêtez-vous sur leur stand – 1M079 – et allez les voir. Ce sera un plaisir pour l’équipe Girardo & Co de vous montrer de première main les Ferrari dans lesquelles ils se sont récemment immergés.

Et si malheureusement vous n’allez pas au Rétromobile, n’ayez crainte, Girardo & Co a investi beaucoup d’efforts similaires pour présenter les voitures sous le meilleur jour possible sur leur site Web et, naturellement, ils fourniront des mises à jour quotidiennes sur leurs réseaux sociaux.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Ferrari vintage