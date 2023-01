Design1880, R-FIT et Qinomic présentent le rétrofit de l’ancienne FIAT 500

Si vous nous lisez régulièrement, vous connaissez forcément le rétrofit. Cette opération consiste à transformer un véhicule à moteur thermique en motorisation électrique. R-FIT en a fait sa spécialité depuis quelques années avec la 2CV et s’associe aujourd’hui avec Design1880 et Qinomic pour présenter la Fiat 500 rétrofitée.

Une alliance électrique

Design1880, R-FIT et Qinomic annoncent un partenariat unique sur le développement conjoint du rétrofit de la FIAT 500. Avec la volonté d’unir les forces de chacune des entreprises, Design1880, R-Fit et Qinomic ont choisi de s’allier pour codévelopper le kit de conversion de la FIAT 500. Reconnue dans la filière du rétrofit pour son expertise technologique, Qinomic, entreprise high-tech aixoise spécialisée dans les solutions innovantes et durables pour la mobilité, travaille déjà sur l’ingénierie du projet. R-FIT, connue notamment pour avoir conçu le 1er kit de rétrofit homologué en France, fournira des éléments de la chaîne de traction électrique.

Bientôt une 4L et une R5 électriques

R-FIT vient d’ailleurs d’annoncer un partenariat avec Renault pour la conversion de modèles iconiques de la marque au losange. Design1880, quant à elle, est une entreprise bordelaise qui propose des solutions de rétrofit et de personnalisation de voitures anciennes. Avec un fort focus sur l’expérience utilisateur dont elle aura la charge, Design1880 s’occupera également de la commercialisation des véhicules.

Design1880 exposera son prototype de la Fiat 500 à Rétromobile 2023 qui ouvrira ses portes demain matin à la Porte de Versailles. Les développements se poursuivront courant 2023 pour un début de commercialisation en fin d’année.

Un rétrofit très attendu

“Nous avons lancé notre activité de rétrofit avec la Fiat 500. Depuis 2021 notre prototype a largement prouvé l’attractivité du kit de rétrofit. Grâce à la chaîne de traction R-Fit déjà reconnue mais optimisée et dotée de la technologie Qinomic Inside, nous prévoyons pour la FIAT 500 une expérience utilisateur maximale et connectée”, expliquent Erwin Museur et Paul Alexandre Martin, cofondateurs de Design1880. “L’expérience utilisateur est en effet au centre de nos développements, avec un niveau d’intégration des IHMs encore inconnu à ce jour.” “Le rétrofit de la FIAT 500 est très attendu par les propriétaires de cette voiture iconique.” ajoute Stéphane Wimez, Directeur Général de R-FIT, “Avec la mise en place des ZFE dans les grandes agglomérations, il permet enfin aux véhicules anciens qui sont toujours très en vogue de reconquérir les centres-villes.”

Frédéric Strady, co-fondateur de Qinomic, annonce quant à lui être “fier et très enthousiaste de cette collaboration unique dans l’histoire du rétrofit, où chacun des partenaires arrive avec son expertise propre pour créer une synergie évidente et mener à bien le rétrofit de la FIAT 500”.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

