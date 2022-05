Le Café Racer Festival revient les 18/19 juin 2022

Après deux ans d’absence, le Cafe Racer Festival revient sur l’autodrome de Montlhéry. Démonstration de dragsters classiques, drift-show, concerts, expositions ou essais de gamme : la 9e édition du Cafe Racer Festival célèbre les motos d’exception et l’esprit custom.

Le confinement et ce foutu Covid sont derrière nous. Il est grand temps de ressortir nos anciennes, enfiler nos casques et partager nos passions en plein air ! Les 18 et 19 juin prochains, nous pourrons nous retrouver sur le Cafe Racer Festival, qui fait son grand retour sur l’autodrome de Montlhéry. Au programme :

Montlhéry Sprint Trial

Inspiré par les courses de Madeira Drive, à Brighton, le Montlhéry Speed Trial est une démonstration de dragsters des années 60-80. Sur une piste d’accélération de 200 m, une quinzaine de machines historiques s’affronteront samedi soir et dimanche après-midi. Triumph, Harley-Davidson, Kawasaki : les plus belles mécaniques seront exposées dans un espace dédié.

Drift Show

Plus spectaculaire que le stunt, le drift ! Cette discipline en plein essor a pour fers de lance Thibaut Noguès et Romain Jeandrot : ils seront à Montlhéry pour une dizaine de sessions de glisse et de travers sur le week-end !

Rouler sur l’autodrome

Le Festival propose un plaisir unique : rouler sur le plus mythique des circuits, l’anneau de Montlhéry. Les démonstrations restent au cœur de notre événement : ils restent encore quelques places disponibles dans toutes les catégories. À partir de 85 euros la journée. Les inscriptions ici.

Les expos

Beaucoup d’anniversaires à fêter en cette année 2022, et notamment les 120 ans de Triumph : twins ou trois cylindres, époque Meriden ou Hinckley, Bonnie, Speed, T-bird, les joyaux Triumph comme les fans de la marque seront nombreux sur l’autodrome.

À l’occasion de la sortie du livre sur Jean-Bertrand Bruneau, artisan manceau qui développa pendant près de 50 ans de nombreux prototypes novateurs, l’organisation du Cafe Racer Festival exposera Yves Kerlo les plus belles JBB. Avec le club Triton, un hommage sera également rendu aux frères Rickman, préparateurs anglais de légende.

Le Village Préparateurs

Depuis 20 ans, le magazine Cafe Racer chronique la custom culture et le phénomène prépa dont il a contribué à l’émergence. Le Festival est le rendez-vous des préparateurs qui viennent y exposer leurs plus belles réalisations.

Les essais de gamme

Au fil des années, le Cafe Racer Festival est devenu le plus grand centre d’essais d’Île de France : tous les constructeurs, ou presque, vous donnent rendez-vous à Montlhéry pour venir tester leurs nouveautés. Cette année, nous aurons une innovation de taille : pour la première fois, une piste off-road vous permettra de tester le nec plus ultra des trails. Les constructeurs attendus sont : Benelli, BMW, Kawasaki, Harley-Davidson, Honda, Moto Guzzi, Moto Morini, Mash, Triumph, Royal Enfield, Yamaha.

Billetterie

Les tarifs visiteurs du Festival restent stables pour 2022 : 20 euros le samedi avec la nocturne jusqu’à 22 heures, 15 euros pour la seule journée de dimanche et 25 euros pour le pass week-end.

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés. Plis de renseignements en cliquant ici.

