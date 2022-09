Moto Guzzi V100 Mandello : elle arrive enfin !

Vous l’attendiez depuis longtemps, elle arrive enfin! La nouvelle Moto Guzzi baptisée V100 Mandelo est un roadster propulsé par le nouveau moteur “Compact Block”, un bicylindre de 115 chevaux et 105 Nm de couple.

Disponible début novembre 2022

L’attente est terminée ! La nouvelle Moto Guzzi V100 Mandello, la moto du futur de la marque à l’aigle, fait ses débuts sur le marché grâce à la pré-réservation spéciale mise en place à l’occasion des GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi, qui se sont tenues à Mandello del Lario pour célébrer le 100ème anniversaire de la marque italienne.

Les 10 et 11 septembre, il était possible de réserver l’une des premières V100 Mandello en exclusivité auprès de l’usine historique située via Parodi, en plein cœur de la grande fête Moto Guzzi. Dès aujourd’hui, le 12 septembre, le programme spécial de pré-réservation se poursuivra en ligne sur MOTOGUZZI.COM.

La nouvelle V100 Mandelo vient grossir la gamme Moto Guzzi, qui s’était largement rétrécie ces dernières années, avec la disparition des gros cubes qu’étaient la California et la géniale Griso. À ce jour, seuls 3 modèles sont disponibles chez le fabricant transalpin ; la V7 (65 cv – 850 cm3) ; la V9 (65 cv – 850 cm3) et la V85 TT (76 cv – 853 cm3).

Vous pourrez réserver l’une des deux versions disponibles de la V100, qui diffèrent par leur graphisme et leur contenu : Moto Guzzi V100 Mandello, qui est dotée d’un équipement standard, et Moto Guzzi V100 Mandello S qui atteint un niveau d’équipement et de technologie encore plus élevé.

De 15 499 à 17 999 euros

La Moto Guzzi V100 Mandello, disponible dans les teintes Bianco Polare et Rosso Magma, est proposée au prix de 15 499 euros.

La Moto Guzzi V100 Mandello S, disponible dans la version iconique Verde 2121 et dans la version sportive Grigio Avanguardia, sera vendue au prix de 17 999 euros.

Moto Guzzi V100 Mandello : une moto innovante

La Moto Guzzi V100 Mandello ouvre un tout nouveau chapitre dans l’histoire de Moto Guzzi ; une moto qui ne veut pas être cataloguée dans une catégorie spécifique, combinant l’agilité sur les routes sinueuses avec la vocation innée de voyage de chaque Moto Guzzi.

Une Moto Guzzi inédite donc, caractérisée par une technologie d’avant-garde, car la marque ouvre la voie vers le futur avec des solutions techniques et aérodynamiques innovantes. La V100 Mandello est innovante avec son design qui, comme toujours, commence par la mise en valeur de son unique et inimitable bicylindre. Des lignes qui n’ont rien à voir avec la nostalgie mais qui réinterprètent les clés de voûte typiques du langage stylistique de Moto Guzzi dans une tonalité moderne. Un tournant dans l’histoire de la marque, qui a conduit à l’introduction d’innovations technologiques extrêmement importantes : la première moto à aérodynamique adaptative, la première Moto Guzzi équipée d’une plateforme inertielle à six axes, l’ABS en virage, la suspension semi-active, le « quick shift », pour ne citer que quelques-unes des caractéristiques les plus significatives.

Nouveau moteur

La V100 Mandello est également la première Moto Guzzi à être équipée du nouveau moteur « compact block », avec ses caractéristiques techniques sophistiquées. La tradition est respectée avec l’architecture en V transversal à 90° du bicylindre, qui garantit une distribution du couple unique et le son inimitable des Moto Guzzi. Un tout nouveau projet qui présente des performances résolument brillantes puisque le moteur de 1042 cm3 développe 115 CV et un couple de 105 Nm, dont 82% sont déjà disponibles à 3500 tours/minute.

Crédit photo : Moto Guzzi©

