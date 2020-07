Ducati présente l’Hypermotard 950 RVE

Ducati lève le voile sur la troisième version de son Hypermotard, baptisée 950 RVE. Un modèle plus fun, au graphisme inspiré du Street Art et qui vient se garer au milieu de la gamme, entre la 950 et la 950 SP.

Milieu de gamme

Ducati ajoute un 3ème Hypermotard à son catalogue : le 950 RVE. Une nouvelle version qui se positionne entre l’entrée de gamme 950 et le haut de gamme 950 SP. Comme ses aînées, la RVE récupère le bloc bicylindre Testastretta de 937 cm3 qui affiche 114 chevaux. Le poids de la nouvelle venue ne devrait pas dépasser celui des deux grandes sœurs, soit 178 kg sur la balance.

15 000 euros

Le prix du RVE n’a pas été communiqué mais il devrait se situer aux environs de 15 000 euros, si l’on tient compte des 12 750 euros de l’Hypermotard 950 et des 16 690 euros de la version haut de gamme 950 SP.

+ de fun !

L’Hypermotard Ducati 950 RVE se veut plus fun que ses 2 comparses de la gamme. Avec ses roues bicolores, sa livrée « Graffiti » et son graphisme inspiré par le concept qu’on avait découvert à la Villa d’Este en 2019, il respire le Street Art et l’arsouille.

Le résultat est plutôt sympa et s’apparente à celui d’une carrosserie peinte à l’aérographe. Bien joué de la part de Ducati, qui ajoute à sa nouvelle version un équipement plus riche et qui la dote du Ducati Quick Shift Up and Down Evo, les pistards seront ravis.

La nouvelle Ducati Hypermotard arrivera en concessions au début juillet 2020.

