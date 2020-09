Johnny Hallyday : un titre inédit et un coffret le 23 octobre 2020

Laeticia Hallyday a annoncé lundi 14 septembre sur les réseaux sociaux la sortie d’un coffret inédit, le 23 octobre 2020, baptisé « Son rêve américain ». Un quatrième support depuis le décès de son mari Johnny Hallyday, qui contiendra entre autres, un morceau de Blues inédit.

L’album des records

Lorsque le dernier album de Johnny Hallyday, « Mon pays c’est l’amour » est sorti le 19 octobre 2018, moins d’un an après sa disparition le 5 décembre 2017, il a battu tous les records en France et s’est écoulé à 1 410 000 exemplaires, dont 80 000 disques vinyles. Dans le top 3 des meilleures ventes d’albums au monde en 2018 et meilleure vente France la même année, le dernier disque de Johnny a été un véritable succès commercial, avec 200 000 unités écoulées rien que le premier jour de vente.

Deux sortes d’hommes

C’est dire l’intérêt du public pour le rockeur français, qui a marqué plusieurs générations en 57 ans de carrière. L’annonce faite hier par Laeticia Hallyday ravira les fans de la première et de la dernière heure, puisqu’il s’agit d’un coffret complet : « Son rêve américain », comprenant les images de son dernier road trip à motos entre potes aux États-Unis, un concert inédit au Beacon Theater de New-York (notre photo) avec un titre de Blues inédit : « Deux sortes d’hommes » et d’autres surprises.

« Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny, écrit Laeticia. Son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration. Sortie le 23 octobre prochain. »

C’est ce qu’a indiqué Laeticia Hallyday dans son post Instagram, lundi 14 septembre 2020. Le coffret sera vendu 74,99 euros.

Étiquettes : Deux sortes d'hommes