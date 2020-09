F.B Mondial présente le Flat Track 125 disponible ce mois-ci

La marque italienne de motos fondée en 1929 F.B Mondial présente un petit nouveau qui rejoint son catalogue. Baptisé Flat Track, il présente un look de scrambler sympa qui vaut la peine d’y jeter un œil .

Le Flat Track est présenté comme un concentré de plaisir, qui s’articule autour d’un moteur moderne à quatre soupapes et refroidissement liquide, il est capable de fournir une puissance maximale de 10 kW, soit 13,4 chevaux.

Norme EURO 5.

En dépit des obligations à la nouvelle réglementation anti-pollution, FB Mondial s’est associée à l’usine Dell’Orto et présente un moteur énergique mais aussi plus prompt à bas et à moyen régime. Il est à la norme EURO 5.

Une pensée pour les grands

F.B Mondial ne s’est cependant pas arrêtée là et a étudié le confort du pilote avec un travail ergonomique pour une position de conduite complètement nouvelle. Ainsi, la distance entre la selle et les repose-pieds devient plus importante que celle des modèles précédents. Le Flat Track est capable d’accueillir confortablement des personnes mesurant plus de 1m 90.

Caractéristiques

Le Flat Track propose, également, des innovations importantes dans le design signature de la marque italienne. La moto, dispose d’un nouvel échappement double sous la selle de toute beauté.

La selle est confortable et accepte le transport d’un ou d’une passager (ère).

La plaque phare inspiration course sans feux de croisement et feux de route. En effet, ceux-ci ont été positionnés sur les côtés afin de ne pas interférer sur la ligne esthétique.

De nouveaux clignotants à LED avec feux de position.

Le système de freinage est équipé d’un ABS sur les freins avant et arrière pour assurer une sécurité maximale même par temps humide.

Les roues de 19 pouces complètent le look alléchant de la moto.

Pour clôturer les nouveautés apportées à ce modèle, un tout nouveau compteur kilométrique couleur, TFT, avec éclairage adaptatif (jour/nuit) ainsi que deux configurations au choix du propriétaire sont disponibles.





Référence vintage

Le Numéro « 57 »: ce numéro fait référence à l’année 1957 qui fut pour FB Mondial un moment unique, une année que beaucoup de constructeurs voudraient connaître.

En 1957, FB Mondial obtient 4 Titres de Champion du Monde :

– Champion du Monde des pilotes 125: Tarquinio Provini

– Champion du Monde des pilotes 250: Cecyl Sandford.

– Champion du Monde des pilotes constructeurs 125

– Champion du Monde des pilotes constructeurs 250

La Flat Track est disponible dans la couleur «Total Black ».

Prix public conseillé : 4 485 € TTC

Crédit photo : F.B Mondial©

