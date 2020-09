AC/DC est de retour qu’on se le dise ! Le célèbre groupe de rock australien commence à teaser l’arrivée de son prochain album, qui pourrait sortir le 27 novembre prochain. Après quelques photos postées sur le compte Instagram du groupe et une courte vidéo, c’est une photo publiée aujourd’hui qui vient nous mettre la puce à l’oreille, avec un simple texte : « PWR/UP ». Et si c’était le nom du prochain opus ?

6 ans déjà

Le dernier album d’AC/DC « Rock or Bust » est arrivé dans les bacs le 1er décembre 2014, cela fera bientôt 6 ans. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du rock’n’roll, entre le décès du cofondateur du groupe et guitariste rythmique Malcolm Young fin 2017, les problèmes de justice du batteur Phil Rudd et les ennuis de surdité du chanteur Brian Johnson. Autant d’événements qui ont laissé penser un temps, qu’AC/DC irait au split.

Show must go on

Mais à l’instar de la période que le band a connu au décès du chanteur Bon Scott, en février 1980, la mort d’un membre ne sera pas celle du groupe. Un nouvel album est en effet bouclé et le groupe a recomposé sa formation initiale autour de Brian Johnson au chant, Phil Rudd à la batterie, Cliff Williams à la basse, Angus Young à la guitare et enfin, Stevie Young à la guitare rythmique en remplacement de Malcolm Young.

Are you ready ?

Aujourd’hui, les cinq rockers ont posté une photo sur la page Instagram d’AC/DC, avec quelques mots : « PWR/UP », abréviation de « POWER UP » qui signifie en français : « Mise sous tension ». Serait-ce donc le titre du prochain album ? Il faudra attendre encore un peu pour en savoir davantage, en suivant les réseaux sociaux du band australien. Le groupe a ajouté quelques mots à sa photo : « Are you ready ? » soit en français … « Êtes-vous prêt ? ».

Étiquettes : AC/DC