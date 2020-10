Honda présente une teinte tricolore pour l’Africa Twin 2021

Honda présente la version 2021 de son baroudeur Africa Twin, qui reçoit pour l’occasion le très populaire coloris tricolore bleu/blanc/rouge jusqu’alors réservé à la version « Adventure Sports ».

Une légende

L’Africa Twin est une légende au même titre que le Ténéré de Yamaha. Sorti en 1988, l’Africa Twin était alors équipé d’un bicylindre en V de 647 cm3 développant 57 chevaux, avant de sortir en 750 en 1990, avec une puissance montée à 62 chevaux. La production s’est arrêtée en 2003, avant de reprendre en 2016 sous la forme d’une machine plus puissante, dotée d’un moteur bicylindre parallèle 998 cm3 de 95 chevaux.

VERSION ROUGE

Des changements en 2020

Plus de 30 ans après sa sortie, l’Africa Twin 2020 annonçait une puissance en hausse passant de 94 à 100 chevaux, une cylindrée augmentée à 1084 cm3, un couple de 105 Nm, un poids réduit de 5 kg, une selle plus fine, un guidon surélevé, et un nouveau mode de conduite : « OFF-ROAD », qui venait compléter les modes URBAN, TOUR et GRAVEL.

VERSION NOIRE

Pour 2021, Honda annonce l’arrivée d’un nouveau coloris apprécié des aficionados : le tricolore blanc, qui était réservé jusque-là à la version « Adventure Sports ».

COLORIS TRICOLORE 2021

HONDA AFRICA TWIN CRF1100L 2021-FICHE TECHNIQUE

Moteur

Type Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau

Cylindrée 1 084 cm3

Alésage x Course 92 x 81,5 mm

Rapport volumétrique 10,1 à 1

Puissance maxi. 75 kW à 7 500 tr/min (95/1/EC)

Couple maxi. 105 Nm à 6 250 tr/min (95/1/EC)

Émissions sonores 73 dB

Capacité d’huile 4,8 / 4,3 litres* (5,2 / 4,7 litres* DCT)

* démontage / vidange avec filtre

Alimentation

Carburation Injection électronique PGM-FI

Capacité de carburant 18,8 litres

Émissions CO2 112 g/km (version ABS)

110 g/km (version DCT-ABS)

Consommation (WMTC) 4,9 l/100 km* (version ABS)

4,58 l/100 km* (version DCT-ABS)

Système électrique

Allumage Digital avec avance électronique

Démarrage Électrique

Batterie 12 V-6 Ah Lithium-Ion

Alternateur 490 W à 5000 tr/min

Transmission

Embrayage • Multidisque en bain d’huile à glissement assisté, commande manuelle

• Double embrayage multidisque en bain d’huile avec mode spécifique tout-terrain (version DCT-ABS)

Boîte • 6 rapports en prise constante (version ABS)

• 6 rapports en prise constante avec mode spécifique tout-terrain (version DCT-ABS)

Transmission finale Par chaîne à joints toriques

Cadre

Type Double poutre/simple berceau dédoublé en acier

Partie cycle

Dimensions (L x l x H) 2 330 x 960 x 1 395 mm

Empattement 1 575 mm

Angle de chasse 27,50°

Traînée 113 mm

Hauteur de selle 850 / 870 mm

Garde au sol 250 mm

Poids tous pleins faits 226 kg (ABS)

236 kg (DCT-ABS)

Rayon de braquage NC

Suspensions

Type Avant Fourche inversée à cartouche Showa ø 45 mm réglable en précharge. Débattement 230 mm

Arrière Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge et détente. Débattement 220 mm

Roues

Type Jantes aluminium rayonnées, rayons inox

Jantes Avant 21 x 2.15

Arrière 18 x 4.00

Pneumatiques Avant 90/90-21M/C 54H avec chambre.

(Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer/

AX41T Metzeler Karoo Street)

Arrière 150/70-18 avec chambre.

(Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer/

AX41T Metzeler Karoo Street)

Freins

Type Avant Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté. Modes ABS route et tout terrain.

Arrière – Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté (version ABS) + frein de parking par étrier simple piston (version DCT-ABS uniquement). Modes ABS route et tout terrain.

Instrumentation & éclairage

Instrumentation Écran tactile TFT multifonctions de 6,5 pouces

Sécurité Système antiblocage ABS, système de contrôle de couple HSTC à 3 niveaux + déconnexion, système antidémarrage HISS

Éclairage Avant Double optique à diodes

Arrière A diodes

