Les fans du groupe suédois ABBA seront ravis d’apprendre qu’un livre sur leur groupe préféré vient de sortir en librairie. Rédigé par le journaliste spécialiste des années 70 Jean-Marie Potiez et publié aux Éditions du Layeur, l’ouvrage de 240 pages retrace l’incroyable parcours de deux filles et garçons dont les initiales formèrent le palindrome du plus grand groupe suédois de la planète et un des plus gros vendeurs de disques au monde.

ABBA ; l’acronyme formé par les initiales des prénoms des membres du groupe : Agnetha Fältskog, Benny Anderson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad. Formé en novembre 1972 ; le quatuor nordique a enregistré 8 albums en 9 ans de carrière, pour une vente totale de 400 millions de disques.

Un record en regard de la carrière courte du groupe, qui se place parmi les 10 plus gros vendeurs de disques au monde, derrière The Beatles (entre 700 millions et 1 milliard d’albums écoulés), Elvis Presley (entre 600 millions et 1 milliards de disques vendus) et Michael Jackson (350 millions de disques vendus).

Méga-star des années 70 et du Disco, Abba a collectionné les tubes tout au long de sa carrière ; “Waterloo”, “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Knowing Me, Knowing You”, “Money, Money, Money”, “Fernando”, “Super Trouper”, “Take a Chance on Me » ou encore “The Winner Takes it All”. Couples à la ville et sur scène , les 4 suédois avaient remporté l’Eurovision en 1974 avec le morceau “Waterloo”. La suite on la connait : une reconnaissance internationale et des dancefloors envahis des morceaux diablement efficaces du groupe.

Jean-Marie Potiez propose, au travers de son ouvrage richement documenté, par le texte et les images, une plongée jubilatoire dans l’histoire de ce groupe incroyable qui représentait la bonne humeur, l’amour et les paillettes. De nombreux visuels vintage raviront les fans, avec des pochettes de disques rétro, comme les photos intégrées dans l’ouvrage.

Un focus est réalisé sur chaque membre du groupe ; avec son histoire, son parcours et son rapport au groupe. ABBA est une vraie mine d’or pour qui aime le groupe et un beau livre référent pour celles et ceux qui voudraient découvrir ce band rétro mais jamais démodé.

ABBA : par Jean Marie Potiez, le biographe officiel de ABBA pour les pays francophones

Editions du layeur

240 pages

prix public : 34 euros

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

