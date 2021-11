Les Éditions du Layeur rendent hommage aux Rolling Stones au travers d’un bel ouvrage qui vient de sortir en librairie. Écrit par Alain Gouvrion, ce livre de 240 pages retrace la carrière du groupe de façon chronologique, du premier au dernier disque sorti. Un très beau recueil vendu à un prix contenu de 34 euros.

En matière de rock, ils sont quand même très forts ces Anglais. Les Beatles, Les Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, The Police, David Bowie, Queen, Genesis, Iron Maiden, Mötorhead, Black Sabbath et plus récemment Coldplay, Oasis, Muse ou Radiohead. Une grande nation productrice des plus grands groupes de la planète.

The Rolling Stones en est un des deux plus grands, avec The Beatles. Le livre d’Alain Gouvrion, journaliste et critique musical depuis plus de 25 ans (Rolling Stone) fait la part belle aux couvertures de disque et présente pour chaque album, l’histoire de sa création avec quelques phrases percutantes. Et pour cela, on peut faire confiance à Keith Richards et Mick Jagger.

Formé en 1962 à Londres, le groupe tirerait son nom d’un morceau de Muddy Waters ; Rollin’Stone. Un titre choisi par Brian Jones lors d’une interview donnée à un journaliste, lorsqu’il vit une pochette de disque à ses pieds. Il fallait bien donner un nom à son nouveau band.

Il existe, dit-on, mille façons de raconter une histoire et celle des fabuleux Rolling Stones a inspiré des dizaines de biographes. Cette véritable épopée rock s’ouvre fréquemment sur la fameuse scène de retrouvailles entre Mick Jagger et Keith Richards, deux copains d’enfance, sur le quai de la gare de Dartford, à l’aube des sixties.

Mais elle pourrait tout aussi bien débuter sur les images d’un jeune guitariste blond du nom de Brian Jones jouant un blues d’Elmore James, d’un élégant batteur dénommé Charlie Watts hantant les clubs de jazz londoniens ou d’un certain William Perks, bassiste énigmatique recruté, dit-on, parce qu’il était l’heureux possesseur d’un amplificateur.

Pour avoir vécu mille vies sur fond de scandale, de dope et de rock’n’roll, les Stones demeurent un monument indéboulonnable de la Pop Culture. Cet ouvrage, qui explore l’essentiel de leur discographie, y compris en solo, est un autre prisme qui perpétue la légende. Celle d’une bande de jeunes blancs-becs anglais possédés par la musique du diable et qui électrisent nos vies depuis plus d’un demi-siècle.

Une carrière incroyable durant laquelle les Rolling Stones ont vendu plus de 400 millions d’albums, au travers de 23 disques enregistrés en studio.

ROLLING STONES

Auteur : Alain Gouvrion

Format : 29 cm x 29 cm

Pagination : 240 pages cartonné/relié

Prix public : 34 euros

En vente actuellement en librairie

Étiquettes : Livre sur les Rolling Stones