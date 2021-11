Plus élégante que la chaussure de jogging, la sneaker base, comme elle, son confort sur la semelle. C’est l’entraîneur sportif américain Bill Bowerman qui, en 1972, a inventé la semelle que tous les sportifs attendaient. L’outil de son invention ? Le moule à gaufres de sa femme.

De la pâtisserie au running

Les inventions ont parfois des origines curieuses. C’est le cas de la semelle “miracle” créée par l’entraîneur sportif Bill Bowerman en 1972 pour équiper les chaussures de jogging. C’est en observant le moule à gaufres de son épouse que Bowerman a l’idée d’y verser, en remplacement de la pâte à gaufres, du polyuréthane. Une idée de génie qui accouchera d’une semelle ultralégère en relief, très amortissante. Nous sommes en 1972 et Phil Knight, qui vient de co-fonder la marque Nike avec Bill Bowerman, décide de commercialiser cette nouvelle semelle sous le nom de Nike Cortez. La première chaussure de jogging est donc née en pleine période des Jeux Olympiques d’été 1972 et cela a contribué au succès du produit.

Sport et confort

Durant le début des années 1970, les baskets quittent les terrains de sport et investissent la vie quotidienne pour séduire le monde de la mode. Plus récemment, avec le développement de la tendance “athleisure”, le luxe s’est emparé des baskets et sneakers pour les revisiter. Il est devenu courant que de grandes marques apposent leur logo sur des sneakers griffées, telles que les modèles alexander mcqueen homme, une collection variée et inspirée du passé et ses modèles iconiques, tels que la Stan Smith, la Converse ou la chaussure de marche pour baroudeur.

C’est également le cas de la basket Valentino, un modèle aussi confortable que tendance qui permet d’accorder des sneakers avec un costume, en évoluant en toute décontraction, alliant confort, tendance et look sportif.

Des sandales en cuir aux chaussures contemporaines

Un long chemin parcouru depuis Acanthos de Sparte, premier coureur de fond connu qui, en -720 avant J.C, courait nu et sans aucunes sandales. Un style qui sera suivi durant toute l’Antiquité jusqu’à la victoire aux premiers Jeux Olympiques modernes d’Athènes 1896 par le coureur Grec Spyridon Louis portant alors des sandales aux pieds. Une paire offerte par les habitants de son village, en cuir et légère pour sa participation au marathon, qu’il remporte en 2 heures 58 minutes 50 secondes, sur une distance à l’époque de 38 km.

Fait incroyable, l’Éthiopien Abebe Bikila décide aux Jeux Olympiques de Rome, en 1960, de courir le marathon pieds nus et il arrive en tête ! Très habitué aux courses pieds nus en Éthiopie, l’athlète s’était constitué une épaisseur suffisante de corne qui lui permettait de courir sans abîmer la voûte plantaire.

C’est à la fin des années 40 / début des années 50 que les chaussures contemporaines de courses à pied font leur apparition, avec l’arrivée des modèles du japonais Asics, qui remportent le marathon de Boston en 1951, aux pieds du coureur nippon Shigeki Tanaka.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

