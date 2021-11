STREET STYLE : la mode urbaine de 1980 à nos jours est un beau livre paru chez Larousse. Ce pavé de 350 pages raconte l’histoire du Street Style, de 1980 à aujourd’hui. Véritable bible du Streetwear, l’ouvrage a été rédigé par TONTON GIBS, avec les participations de UNCLE TEXACO et TEKI LATEX, trois références en la matière.

À la barre : TONTON GIBS, auteur du bestseller “sneakers” qui s’est vendu à 20 000 exemplaires. C’est lui qui signe le livre STREET STYLE : la mode urbaine de 1980 à nos jours, aux côtés du pionnier du hip-hop français, DJ et expert du Street marketing : UNCLE TEXACO et de l’ancien membre du groupe TTC, DJ et cocréateur du label Sound Pellegrino : TEKI LATEX. Un travail d’équipe pour un bel ouvrage de 350 pages vendu 29,95 euros et qui aura une place tendance au pied du sapin.

Le Street style ou Streetwear correspond à un ensemble de vêtements casual, à la mode trouvant ses racines dans les contre-cultures des années 80-90, influencées par le graffiti, le hip-hop, le skate et le surf. Une mode urbaine, cool et branchée avec des matières simples, des pièces amples et confortables et des brandings généralement mis en avant sur les pièces.

Né dans la rue sous l’impulsion des jeunes de quartiers défavorisés de New York dans les années 80, c’était une forme d’expression qui leur permettait de montrer leur appartenance à une culture et de réaffirmer leur individualité dans une société qui tendait à les marginaliser. Les jeunes cassent les codes vestimentaires en mélangeant les style. Ils customisent également leurs vêtements avec des imprimés et broderies.

Ce livre raconte leur histoire, au travers de nombreuses photos de qualité qui nous replongent dans une époque vintage et originelle des sneakers, entre autres. Un très beau recueil rétro-fashion incontournable pour tout fan de Street-culture. À noter que le prix est très abordable en regard de la qualité du livre.

STREET STYLE : la mode urbaine de 1980 à nos jours

Éditeur : Larousse

Auteurs : TONTON GIBS avec la collaboration de UNCLE TEXACO et TEKI LATEX

Pagination : 350 pages

Prix : 29,95 euros

Étiquettes : HISTOIRE DU STREET STYLE