Le nouvel album de Renaud “Métèque” est sorti ce matin

“Métèque” le nouvel album de Renaud est sorti ce matin dans les bacs. À quelques jours de ses 70 ans, le chanteur/auteur/compositeur réinterprète quelques classiques de la chanson Française. Un hommage et un plongeon dans l’enfance de l’artiste.

Le nouvel album de Renaud est sorti ce matin. Pour l’illustrer, une photo noir et blanc de l’artiste, perfecto sur le dos et réalisée par Stéphane de Bourgies.

Hommage à la chanson Française et à son enfance, comme le chanteur l’indiquait hier sur la station RTL dans l’émission “Laissez-vous tenter”, cette nouvelle galette contient 13 reprises de morceaux ; Le Métèque de Georges Moustaki, dans une version plus rock, Si tu me payes un verre de Serge Reggiani (voir le clip en bas d’article, avec l’acteur Jean-Paul Rouve), Le temps des cerises écrit en 1866 par Jean-Baptiste Clément et composée par Antoine Renard en 1868 (interprétée par plus de 70 artistes, dont Yves Montand), La folle complainte de Charles Trenet, Nuit et Brouillard de Jean Ferrat ou encore L’Amitié, de Françoise Hardy.

France 2 fête les 70 ans de Renaud

Renaud, qui fêtera ses 70 ans le 11 mai prochain, a indiqué que cet album de reprises sera suivi d’un chapitre 2 et d’un nouveau disque fait de nouvelles compositions. Son anniversaire sera célébré à la télévision, sur la chaîne France 2 le mardi 10 mai 2022. Pour cette occasion, de nombreux artistes invités viendront rendre hommage à Renaud. Parmi eux ; Calogero, Bénabar, Axelle Red, Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, Renan Luce et bien d’autres encore.

D’ici là on se repasse Le métèque, pour nous la meilleure reprise de cette nouvelle galette.

Crédit photo : pochette du disque « Métèque » par Stéphane de Bourgies©

