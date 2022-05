Lady Gaga dévoile le clip de “Hold my hand”

Le film TOP GUN ; MAVERICK sortira en salles le 25 mai 2022. Trente-six ans après le premier TOP GUN, Tom Cruise renfile le blouson du lieutenant Pete Mitchell, alias Maverick au sein de la plus prestigieuse école de l’aéronavale, pour un second volet. Lady Gaga dévoile aujourd’hui le clip du morceau écrit pour le film.

Références vintage

Lady Gaga dévoile le clip de son nouveau single « Hold My Hand », extrait du prochain blockbuster Top Gun: Maverick. La vidéo a été réalisée par le réalisateur de Top Gun: Maverick, Joe Kosinski, et présente Lady Gaga dans les décors épiques du nouveau film, ainsi que des scènes émouvantes du Top Gun original de 1986.

Le single « Hold My Hand » a fait un excellent démarrage en ce début de semaine, et, selon Vanity Fair « catapulte Gaga dans la course aux Oscars de l’année prochaine”. Le single a été écrit pour le film et est bien évidemment mis en avant pendant le long métrage. « Hold My Hand » a été produit par Lady Gaga et BloodPop©, avec une production supplémentaire par Benjamin Rice.

La version cinématographique de « Hold My Hand » comprend une production et une partition supplémentaires de Harold Faltermeyer et Hans Zimmer, lauréat d’un Oscar. « Hold My Hand » marque le retour de Gaga à l’écriture et à la production de musique originale pour le cinéma, après le succès de la bande originale de A Star is Born en 2018 qui a valu à Gaga un Academy Award, quatre Grammys, un BAFTA Award, un Golden Globe Award et Critics’ Choice Decerner.

En France, A Star Is Born a été certifié disque de diamant avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Meilleure vente internationale en 2019 dans l’hexagone, les 3 singles extraits de la BOF ont également été certifiés diamant et #1 de l’airplay radio.

Synopsis du film

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell (Tom Cruise) continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw.

Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands sacrifices.

