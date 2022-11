PLANET SONO : pour une soirée réussie à prix contenu

La fin des confinements de 2020 et 2021 nous a rappelé combien il était important, pour nous êtres humains, de se retrouver en famille ou entre amis, pour faire la fête et célébrer un événement. Un seul exemple ; le nombre de mariages qui a chuté en 2020 devrait connaître sa meilleure année en 2023. Pour animer au mieux toutes ces soirées à venir, nous avons découvert une entreprise spécialisée dans la location et la vente de matériel de sonorisation, de vidéo, d’éclairage, de scène enfin bref, de tout ce qui touche à la mise en place d’une soirée techniquement réussie. Son nom ? PLANET SONO.

Retour en force des soirées

Les trois confinements que nous avons connus en 2020 et 2021 nous ont frustré, obligés à rester chez nous et à éviter les rassemblements. Quelle période compliquée. Certains ont essayé de braver l’interdit, s’attirant la foudre des médias et de la collectivité. Aujourd’hui, ce mauvais souvenir est derrière-nous et c’est tant mieux. L’expression de notre besoin de liberté, d’échanges et de fêtes s’est traduit par l’explosion des barbecues, des soirées en terrasses ou entre-amis. Notez qu’en 2019, au pire de la pandémie entre la mi-mars et la mi-mai, seuls 538 mariages ont été célébrés en regard des 25 000 qui étaient programmés ! Un véritable coup de massue pour l’industrie du mariage.

Mais la tendance s’est inversée, avec 250 000 mariages en 2022 et une prévision de 300 000 unions prévues pour l’année 2023. Lors d’une année normale, entre 200 000 et 230 000 mariages sont célébrés (227 000 mariages en 2019). Les Français ont envie de faire la fête et c’est normal. Mais pour que les soirées endiablées soient synonymes de réussite, un minimum de matériel est nécessaire. Location d’enceinte ou d’éclairages, matériel de DJ, scènes, matériel vidéo, accessoires, pieds, casques, effets spéciaux pour DJ, c’est ce que propose entre autres, à la location, la société PLANET SONO.

Des prix très abordables

L’avantage que représente PLANET SONO si vous souhaitez préparer une soirée est double :

Le large choix : le matériel est varié et complet, de la simple enceinte aux karaokés, en passant par les tables de mixage, les microphones ou les amplis, pour des puissances qui vont de moins de 200 watts à plus de 600 watts.

Les prix contenus : les tarifs appliqués sur la plateforme sont donnés pour 24 heures. Pour un pack son destiné à 80-110 personnes, comptez 89 euros la journée, avec câblage fourni, 149 euros pour un pack 150 personnes ou 180 à 200 personnes. Un projecteur LED se loue à 10 euros pièce/24H, 35 euros pour le laser multicolore, 12 euros pour une boule à facette de 40 cm de diamètre, 59 euros pour un vidéo projecteur, 20 euros pour un écran de projection. Des écrans LED sont également à louer aux tarifs de 39 à 599 euros par 24 heures.

PLANET SONO propose aussi d’autres produits tels que des pieds, structures et barnums (69 euros pour 24H le barnum de 3m X 3m) et podiums.

À une époque où Le remplacement des chaînes hifi par nos smartphones a entraîné de fait la disparition des paires d’enceintes dans les foyers, l’enceinte se conjugue désormais au singulier avec les modèles portables Bluetooth et bien que le son soit de qualité, la stéréo et la puissance ne sont plus de mise. Aussi, quand il s’agit d’organiser des soirées, la location de matériel est aujourd’hui une solution idéale si la salle est grande et le nombre d’invités important.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : animations mariage