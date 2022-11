Panini lance un album dédié au MotoGP

C’est un événement chez Panini, pour la toute première fois la maison d’édition italienne publie un album dédié non pas au football, mais aux motos de vitesse via le MotoGP 2022.

Depuis 1961

La société d’édition italienne Panini a été lancée en 1961 par Giuseppe et Benito Panini. Les deux frères, alors marchands de journaux, avaient remarqué que les enfants aimaient bien collectionner les photos de footballeurs qu’ils trouvaient dans les tablettes de chocolat. Trouvant l’idée excellente, ils décidèrent de créer leurs propres albums, distribués par leur réseau Agencia Distribuzione Giornali Fratelli. Aujourd’hui, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel de 650 millions d’euros et emploie 600 salariés dans 110 pays.

Une grande nouveauté

Pour la toute première fois, la plus fameuse compétition de Moto au monde se dévoile dans une collection de stickers Panini officielle et inédite !Cet album, composé de 48 pages, propose aux collectionneurs et passionnés 240 stickers, dont 48 spéciaux. Les fans de la discipline y retrouvent de nombreuses informations sur les courses, et les écuries les plus mythiques. Chaque circuit, décrit virage après virage,a son sticker, associé à une anecdote. L’intégralité des meilleurs pilotes mondiaux, à l’image de certaines grandes stars du paddock comme Fabio Quartararo, Marc Marquez ou encore Francesco Bagnaia, ont chacun une page dédiée. La chasse aux stickers pour retrouver le portrait, le casque, le numéro, ainsi que la moto de profil et de face est donc lancée! Une collection inédite qui ravira les passionnés du championnat de motos les plus rapides au monde !

Les albums et pochettes Panini sont distribués chez les marchands de journaux.

Pochette de 5 stickers: 1.00€. Pack pour démarrer la collection: 1 album + 4 pochettes: 3.95€. Eco blister 10 pochettes: 10.00€. Boite de 36 pochettes: 36€.

