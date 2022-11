Porsche présente la 911 Dakar !

Porsche vient de présenter une première mondiale extraordinaire au Salon de l’auto de Los Angeles, qui ouvrait ses portes ce matin : la nouvelle Porsche 911 Dakar. Une voiture aussi confortable en tout-terrain que sur l’autoroute.

Limitée à 2 500 unités

Ce modèle exclusif de Porsche 911, limité à 2 500 exemplaires, montre non seulement qu’il n’y a pratiquement pas de limites au concept de la Porsche 911. Il évoque également la première victoire au classement général de Porsche sur le Rallye Paris-Dakar 1984, qui marqua le début d’une Porsche 911 à 4 roues motrices. C’est pourquoi la nouvelle 911 Dakar est également proposée avec un pack Rallye Design en option, rappelant cette voiture emblématique gagnante.

Taillée pour l’aventure

Le premier détail marquant de la Porsche 911 Dakar est sa garde au sol, supérieure de 50 millimètres à celle d’une 911 Carrera à suspension sport. Et le système de levage standard peut soulever les extrémités avant et arrière de 30 millimètres supplémentaires. Sa garde au sol et son angle de rampe rivalisent avec ceux des VUS conventionnels. Le système de levage n’est pas seulement utilisé pour franchir lentement les obstacles, mais fait partie intégrante du châssis réajusté. Le réglage « haut niveau » est disponible pour des aventures tout-terrain ambitieuses à des vitesses allant jusqu’à 170 km/h. Au-dessus de cette vitesse, la voiture redescend automatiquement à son niveau normal.

Pour compléter les attributs sportifs tout-terrain de la voiture, des pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus spécialement développés (dimensions 245/45 ZR 19 à l’avant et 295/40 ZR 20 à l’arrière). Le motif de la bande de roulement épaisse mesure neuf millimètres de profondeur et les flancs renforcés et les fils se composent de deux plis de carcasse. Tout cela rend les pneus de la Porsche 911 Dakar idéaux même pour les terrains difficiles et ils sont très résistants aux coupures. Les pneus été et hiver Pirelli P Zero sont disponibles en option, également avec deux nappes de carcasse. Mais les pneus tout-terrain sont de série et offrent également une dynamique de voiture de sport sur la route.

Puissance dominante sur toutes les surfaces

Le six cylindres biturbo de trois litres avec 480 ch (353 kW, 911 Dakar : consommation de carburant* en cycle mixte (WLTP) 11,3 l/100 km, émissions de CO₂* en cycle mixte (WLTP) 256 g/km, consommation de carburant* en cycle mixte (NEDC) 10,5 l/100 km, émissions de CO₂* combinées (NEDC) 239 g/km) et un couple maximal de 570 Newton mètres offrent des performances supérieures avec un son de boxer convaincant. La nouvelle 911 Dakar avale le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes ; grâce aux pneus tout-terrain, la vitesse maximale est limitée à 240 km/h.

De série, le moteur est équipé d’une boîte automatique PDK à huit rapports et d’une transmission intégrale Porsche. L’équipement de série comprend également l’essieu arrière directionnel, les supports moteur de la 911 GT3 et la stabilisation anti-roulis PDCC. L’interaction de tous les composants fait que la 911 Dakar est aussi dynamique sur le sable et les surfaces meubles que sur la Nordschleife du Nürburgring.

Des performances tout-terrain maximales sont également assurées par deux nouveaux modes de conduite, qui peuvent être sélectionnés à l’aide du commutateur rotatif sur le volant. Le mode Rallye est idéal pour les surfaces meubles et inégales et dispose d’une transmission intégrale axée sur l’arrière. En mode Offroad, le dégagement élevé est activé automatiquement. Ce mode est conçu pour une traction maximale sur les terrains difficiles et sur le sable. Les deux nouveaux modes de conduite comportent également le nouveau Rallye Launch Control, qui permet une accélération impressionnante sur des surfaces meubles et permet un patinage des roues d’environ 20 %.

Au choix avec panier de toit ou tente de toit ainsi que chronographe Porsche Design

Parmi les autres caractéristiques de la 911 Dakar, citons le nouveau becquet arrière léger et fixe en CFRP et le couvercle du coffre à bagages avant en CFRP avec des sorties d’air empruntées à la 911 GT3. Il existe également des détails tout-terrain standard tels que les oreilles de remorquage en aluminium rouge à l’avant et à l’arrière, les passages de roue et les seuils élargis et les éléments de protection en acier inoxydable sur les seuils avant, arrière et latéraux. Les entrées d’air latérales de la partie avant redessinée sont également protégées contre les projections de pierres par des grilles en acier inoxydable.

Poids allégé

Le toit de la Porsche 911 Dakar dispose d’une prise de courant 12 volts pour les phares de la galerie de toit en option. D’une capacité de 42 kilogrammes, le rack peut accueillir sans problème des équipements de rallye tels que des bidons de carburant et d’eau, des pelles pliantes et des planches de traction. Une tente de toit est également disponible pour la 911 Dakar.

A l’intérieur, la 911 Dakar affiche ses ambitions sportives avec des sièges baquets intégraux de série et la suppression des sièges arrière. Le verre léger et une batterie légère réduisent encore son poids, permettant à la Porsche 911 Dakar de peser à peine 1 605 kg, soit à peine 10 kg de plus que la 911 Carrera 4 GTS avec PDK.

Une caractéristique déterminante de l’intérieur du modèle Dakar : les surfaces Race-Tex standard avec des surpiqûres décoratives en Shade Green, qui sont également exclusivement disponibles en finition extérieure métallique pour la 911 Dakar. Le pack Rallye Sport avec arceau de sécurité, ceintures de sécurité à six points et extincteur est en option.

Pack Design Rallye avec un style qui fait écho à celui de la voiture de rallye vainqueur du Paris-Dakar en 1984

Au cœur du pack Rallye Design en option de Porsche Exclusive Manufaktur se trouve une finition de peinture bicolore en blanc/bleu gentiane métallisé. C’est la première fois que Porsche met en œuvre la combinaison de la peinture bicolore et du film décoratif dans la production en série. Sur le côté du véhicule, le client peut choisir un numéro de course individuel entre 0 et 999.

En plus des bandes de rallye en rouge et or, la 911 Dakar avec Pack Design Rallye, dont l’apparence est basée sur le véhicule vainqueur du Rallye Paris-Dakar 1984, porte également le lettrage « Roughroads » sur les portes. Le terme est une marque déposée et reflète le concept de la 911 Dakar et son aptitude à la conduite tout-terrain. Les jantes peintes en blanc et la bande de feu arrière rouge, contrairement au véhicule standard, complètent l’aspect distinctif. D’autres points forts se trouvent à l’intérieur : Extended Race-Tex et contours en cuir ainsi que ceintures de sécurité et accents en Sharkblue.

Chronographe Porsche Design

Les clients de la 911 Dakar peuvent commander exclusivement le Porsche Design Chronograph 1 ‒ 911 Dakar ou le Chronograph 1 ‒ 911 Dakar Rallye Design Edition assorti au véhicule. Pour la première fois, le boîtier est en carbure de titane particulièrement résistant aux rayures et léger.

Le prix de la Porsche 911 Dakar n’a pas été communiqué.

Étiquettes : porsche