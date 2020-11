Les origines du football

Le football est le sport le plus populaire au monde. Regroupant petits et grands dans les stades et devant les écrans, il a attiré 1 milliard 120 millions de téléspectateurs pour la finale de la Coupe du Monde 2018.

Le plus populaire au monde

Des règles simples, un seul ballon pour y jouer partout où l’on veut, le football est le sport le plus populaire au monde. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, le 15 juillet, où la France a remporté le trophée 4 à 2 face à la Croatie, 1,12 milliard de téléspectateurs étaient devant leurs écrans. Pour comparaison, le célèbre Superbowl américain a enregistré une audience de 160 millions de téléspectateurs dans le monde, le 2 février 2020.

Les origines

Selon les historiens, les Chinois étaient les premiers à taper dans un ballon, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le jeu s’appelait alors « Cuju », ce qui signifiait « taper dans un ballon avec les pieds ». Le « Cuju » se jouait à deux équipes de 12 joueurs chacune, avec pour objectif de faire entrer une balle dans un but placé en hauteur et d’une largeur de 40 cm. La balle était constituée de plumes et ne devait être touchée qu’avec les pieds.

Mais selon Mary Miller, professeur de l’histoire des arts à l’université de Yale entre 2008 et 2014, la notion d’équipe sportive a été inventée en Mésoamérique, la zone géographique qui va du nord du Mexique au Costa Rica. Selon le professeur Miller, jouer au ballon remonterait à 3 000 ans, alors que les Teotihucanos, les Aztèques et les Mayas utilisaient déjà certaines parties de leur corps pour contrôler et renvoyer le ballon. Ils utilisaient également des ustensiles tels que des raquettes ou des battes pour projeter la balle, qui était constituée en latex d’hévéa. Même s’il était creux, le ballon pesait environ 7 kg.

1 300 terrains de jeux en pierre pouvant recevoir des spectateurs ont été répertoriés par les archéologues, en Mésoamérique, ce qui vient confirmer la thèse de Mary Miller.

Le football moderne

Mais le football comme on le connaît aujourd’hui, avec ses règles et son nom actuels, est né en Angleterre à la fin du 19e siècle, importé par l’armée romaine. Une naissance officialisée avec la création de la Football Association le 26 octobre 1863. Le terme « Football » lui, est né en 1486, toujours en Angleterre.

Le premier club de football à être créé fût le Sheffield Football Club, le 24 octobre 1857. C’est également le plus vieux club toujours en activité en 2020.

