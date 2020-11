Essai du Yamaha Tricity 300 cm3 : un bon compromis pour les permis B

Avant le second confinement, Yamaha nous avait proposé d’essayer son nouveau Tricity 300 cm3, sorti fin juillet 2020. Avec son look futuriste et résolument moderne, ce scooter à trois roues n’a évidemment rien de vintage, mais c’est piqué par la curiosité et le développement des nouvelles mobilités urbaines que j’ai accepté de rouler sur ce drôle d’engin, dont l’avantage principal est de se conduire avec un simple permis B en poche.

Essayer un de ces drôles d’engins

Monsieur Vintage a essayé le nouveau Yamaha Tricity 300 cm3. Une entorse à notre ligne éditoriale puisque ce trois roues à diapasons n’a absolument rien de vintage ou néo-rétro, bien au contraire. Face au nombre croissant de scooters à trois roues que l’on croise en zone urbaine, je me suis dit que ça pouvait être l’occasion d’essayer un de ces drôles d’engins. Motard dans l’âme, le seul trois roues que j’avais essayé jusqu’ici était le Trike Harley-Davidson, beau bébé affichant 560 kg et 40 000 euros, mais sur le Trike, les deux-roues étaient à l’arrière avec une largeur de 139 cm, on oubliait donc la remontée de files et le slalom urbain.

Le Yamaha Tricity a ses deux roues à l’avant, est large de 81,5 cm et s’inscrit dans l’optimisation de la mobilité urbaine. Comme un scooter classique, il peut remonter les files, se faufiler, avec une stabilité bluffante et surtout, malgré ses 28 chevaux et ses 292 cm3, il peut être conduit avec un simple permis B (et 7 heures de formation obligatoires).

Visuellement et du point de vue d’un motard, ce Tricity 300 ne fait pas rêver. Mais je pense la même chose à la vue d’un Piaggio MP3, un Peugeot Metropolis ou un Quadro. Tous ont cette espèce de grosse masse sur l’avant qui n’a, à mon sens, rien d’esthétique.

Permettre aux permis B de rouler en scooter 300 cm3

Passons sur le design parce que l’objectif de ce Tricity 300 est avant tout d’être fonctionnel et de permettre aux permis B de rouler en scooter puissant, sans avoir à passer un permis A. Ce qui est bien joué de la part de Yamaha et représente une excellente solution pour les travailleurs urbains (dépourvus de permis A) qui veulent éviter les bouchons, au guidon d’un scooter stable et rassurant, ce qu’est le Tricity.

En route

En selle, la position est droite, bras écartés et les cuisses remontent assez haut, sans que cela ne soit gênant. La selle est large et confortable et dotée d’un dosseret qui cale bien le conducteur. Surprise : une pédale de frein est située sur le plancher droit du Tricity, comme pour rassurer les automobilistes qui conduiraient pour la première fois un scooter. Une pression sur cette pédale déclenche un freinage couplé avant/arrière. À gauche, un frein à main dont la présence peut surprendre mais qui peut s’avérer très utile si l’on gare le Tricity sur un sol en pente.

2 casques intégraux

Un regret toutefois : l’absence de vide-poche, compensée par un compartiment, sous la selle, qui peut accueillir 2 casques intégraux, ce qui est très pratique pour ceux qui roulent fréquemment en duo.

Le démarrage se fait sans clef, qu’on laisse donc dans la poche mais le système de commande situé au centre du guidon est un peu agaçant parce qu’il émet des bips-bips incessants, dont on se passerait bien.

239 kg sur la balance

Le Tricity, avec ses 2 jantes de 14 pouces, ses 2 disques de 267 mm, ses 2 fourches et ses 2 pneus, sans oublier le système de direction Ackerman (baptisé sur le Nikken), accuse beaucoup de poids sur l’avant, mais le poids global du scooter est bien équilibré, même si celui-ci est tout de même de 239 kg.

Un train avant surprenant

Une fois en route, le poids se fait vite oublier et l’agilité du train avant surprend, autorisant une prise d’angle importante et rassurante pour le pilote. Le Tricity se penche facilement sans jamais dévier de sa trajectoire. Je m’attendais à ce que la pédale de frein me gêne dans la conduite mais ce n’est pas du tout le cas, celle-ci étant placée bien à gauche.

Le train avant peut se bloquer à l’aide d’une commande située sur le devant du guidon, à gauche, par simple pression. Ce système de verrouillage appelé TLA rassurera les automobilistes venus au 3 roues qui, une fois à un feu rouge ou stationnés, apprécieront cette spécificité, même si Yamaha déconseille de l’enclencher en précisant qu’il vaut mieux poser les deux pieds au sol. Mais le blocage fonctionne bien et permet au pilote de rester pieds au plancher sur le Tricity, à un feu rouge, sans poser les pieds au sol, nous avons essayé et ça fonctionne très bien. Un système déjà installé depuis quelques années sur la gamme MP3 de Piaggio, mais dont était dépourvu le Tricity 125.

Compteur complet et éclairage efficace

Les commandes tombent toutes bien sous les mains et l’ergonomie est bonne. Le bouton feux de détresse situé à droite du guidon s’enclenche facilement en le poussant vers la gauche. Au compteur, je dispose des informations essentielles ; kilométrage totale, partiel, compte-tours, horloge, jauge à essence, consommation moyenne, température, charge de la batterie. L’éclairage est très bon et vous permettra d’être visible de loin, avec la rampe double-optiques façon « GT » située sur la face du Tricity.

Sonorité discrète

Le bruit du Tricity est discret, ce qui est appréciable et reposant pour vos oreilles et celles de vos voisins. Pour ceux qui recherchent une sonorité plus marquée, un pot Akrapovic est disponible en option, au prix de 760 euros.

Une bonne vitesse de pointe

Prendre l’autoroute et dépasser les autres véhicules est tout à fait envisageable avec ce Tricity 300. Par sa bonne tenue de route, sa protection au vent et à la pluie (la bulle et le carénage protègent bien le buste et les jambes), ses accélérations correctes et sa vitesse de pointe, qui atteint facilement les 130 km/h en plafonnant à 150 km/h (compteur), ce qui est très correct pour un 300 cm3.

Amortissement rigide et bon freinage

Côté suspension, j’ai trouvé l’amortissement un peu rigide (mais pas « tape-cul), à l’avant comme à l’arrière. Un peu gênant quand on roule sur les pavés parisiens.

Le freinage est bon sans être radical. La course des poignées de freins est un peu longue et il ne faut pas hésiter à les écraser pour un freinage puissant et vraiment efficace.

3,8 litres aux 100 km

Pour ce qui est de la consommation, Yamaha annonce 3,3 litres aux 100 km en mode mixte. Certains confrères annonçant 4,5l/100 km en moyenne, nous avons été surpris de ne consommer que 3,8 litres aux 100 km sur notre essai, fait d’autoroute, de périphérique parisien et de centre-ville dans la capitale, en respectant les limitations de vitesse. Ce n’est pas si mal, compte-tenu de l’aérodynamique plombée par un carénage large.

Bilan : un très bon compromis pour les permis B

Le Yamaha tricity 300 cm3 ne m’a pas séduit par son look, trop contemporain à mon goût et trop massif. Mais ses prestations dynamiques, sa vitesse de pointe, sa tenue de route (notamment en courbe), son coffre à deux casques et la possibilité de bloquer la direction à l’arrêt (système TLA), sans oublier la possibilité de rouler en scooter 300 cm3 avec le permis B en poche séduiront à coup sûr de nombreux automobilistes qui veulent passer moins de temps dans les bouchons. Son prix de 7 999 euros paraît quand même un peu élevé, quand on voit que le MP3 300 de Piaggio s’affiche à 6 699 euros.

Les +

Coffre qui accueille 2 casques intégraux

Train avant

Tenue de route

Les –

Absence de vide poche

Absence de prise USB

Alertes sonores du démarreur

FICHE TECHNIQUE YAMAHA TRICITY 300 CM3

Moteur : Monocylindre à refroidissement liquide

Cylindrée : 292 cm3

Puissance : 28 ch. à 7250 tr/mn

Couple : 29 Nm à 5700 tr/mn

Poids tous pleins faits : 239 kg

Suspension avant

Fourche télescopique X 2, débattement 100mm

Suspension arrière

Double amortisseur, débattement 84mm

Type de freinage

ABS couplé

Frein avant

Disques x 2, diamètre 267 mm

Frein arrière

Disque, diamètre 267 mm

Pneu avant

120/70 x14 / X2

Pneu arrière

140/70 x 14

Hauteur de selle : 795 mm

Capacité du réservoir : 13 litres

Consommation : 3,3 l/100 km selon constructeur – 3,8 l/100 km sur notre essai

Prix : 7999 €

Crédit photo : monsieurvintage© et Yamaha© (photos avec pilote)

